Державні виконавці Сумщини «повертають» батьківську свідомість

Так, сумчанина Сергія, який тривалий час не сплачував аліменти доньці Єлизаветі, спіткало очікуване продовження такої ситуації. Фахівці юстиції Сумщини наклали арешт на все майно боржника, та ще й нарахували штраф за несплату аліментів у розмірі 20 % від суми боргу. Так, чоловік все ж сплатив понад 36 тисяч гривень аліментів, більше 3 тисяч гривень штрафу та 3 тисячі гривень виконавчого збору.
Шкода, щонерадивогобатька спонукав анулювати заборгованість перед власною дитиною лише нарахований до суми боргу штраф і заходи примусу.