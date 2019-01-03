Благословляйся, Україно, новими родинами хочете одружитися? Юстиція – поряд Благословляйся, Україно, новими родинами хочете одружитися? Юстиція – поряд

чином засвідчені. Це може бути консульська легалізація або апостиль.

Які ще формальності мають бути дотриманими?

За загальним правилом, після подачі заяви про реєстрацію шлюбу майбутньому подружжю надається місячний строк на те, щоб подумати над своїм бажанням стати єдиною сім’єю.

Єдиною можливістю уникнути нікому непотрібного очікування може бути рішення керівника ДРАЦС скоротити цей строк за умови наявності документів, які дають право на термінове одруження: вагітність, наявність спільних дітей або хвороба, яка становить загрозу для життя.

У випадку, якщо є відомості про наявність перешкод до реєстрації шлюбу, керівник органу ДРАЦС може відкласти реєстрацію шлюбу, але не більш як на три місяці. Рішення про таке відкладення може бути оскаржене до суду.

Чи обов’язково одружуватись у приміщенні ДРАЦСу?

За загальним правилом шлюб реєструється у приміщенні органу ДРАЦС, проте, за заявою наречених, реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до органу ДРАЦС.

Ми вирішили відійти від старих радянських норм та спростити життя українців. Ще у 2016 році Мін’юст запустив пілотний проект «Шлюб за добу». Нині усі бажаючі можуть одружитися навіть у той самий день, коли були подані документи.

Крім того, перевагами цього сервісу є:

– реєстрація шлюбу в місці, обраному жінкою та чоловіком;

– відсутність необхідності звернення в ДРАЦС;

– залучення до організації реєстрації шлюбу інших суб'єктів господарювання.

З моменту дії сервісу «Шлюб за добу» станом на кінець грудня 2018 року по Україні було проведено 52 445 реєстрацій шлюбів.

Як скористатися цією послугою?

Щоб зареєструвати шлюб за спрощеною процедурою в рамках проекту Міністерства юстиції «Шлюб за добу» необхідно звернутися до одного з організаторів у вашому місті.

Після цього закоханим залишиться зробити лише кілька простих кроків. Перший – обрати організатора. Другий – обрати бажану дату та час. Третій – пред’явити паспорти та за необхідності інші документи. Четвертий – підписати відповідний договір. І п’ятий крок – з’явитися у обраний час та місце і одружитись.

Де можна скористатися послугою «Шлюб за добу»?

Одружитися за добу можна за адресами, зазначеними на сайті Міністерства юстиції України – www.minjust.gov.ua

На Сумщині сервіс «Шлюб за добу» діє в чотирьох містах: Сумах, Тростянці, Ромнах, Шостці.

Партнерами проекту «ШЛЮБ ЗА ДОБУ» на Сумщині є:

комунальний заклад Сумської обласної ради – Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв: місто Суми, вулиця Петропавлівська,49, телефон: 0542- 22-27-31;

комунальний заклад «Тростянецький краєзнавчий музей»: місто Тростянець, вулиця Миру, 2; телефон: 05458-5-12-54;

відділ культури виконавчого комітету Роменської міської ради: місто Ромни, вулиця Коржівська, 94, телефон: 05448- 5-16-34;

комунальний заклад «Шосткинський центр культури і дозвілля»: місто Шостка, бульвар Садовий,13, телефон: 05449- 6-25-69.

Сказати свої заповітні «Так» відтепер можна у місті Шостка, на бульварі Садовому,13.

Додаткову інформацію закохані можуть отримати за телефонами: (05449) 2-25-54 (Шосткинський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області); та (05449) 6-25-69 (комунальний заклад «Шосткинський центр культури і дозвілля»).

Кохайтеся, а про документи подбає Мін’юст!