«Темна конячка» виходить на світло? В час президентських виборів буває, що несподівано як Пилип з конопель виринає фігура, що сплутує плани інших кандидатів та ще й випереджає їх у боротьбі за булаву. Так трапилось на минулих виборах. Ніхто не очікував стрімкого злету на вершину влади Петра Порошенка, хоча він і був знаним політиком. Люди збирались вибирати когось з трьох лідерів Майдану – Яценюка, Тягнибока, Кличка.

Схоже, неочікуваний серйозний кандидат з’явився і зараз. Можна по різному ставитись до епатажних прогнозів Дмитра Гордона, які часто не справджуються. Але треба визнати, що йому відомо багато чого із закулісся влади.

Два дні тому Гордон у телеефірі заявив, що найкращим президентом міг би стати Ігор Смешко, якби вирішив балотуватись у президенти і закликав його зробити це. Це була лише затравка – зрозуміло, що журналіст вже детально обговорив майбутнє інтерв’ю зі Смешком.

І ось сьогодні в інтерв’ю Грдону Смешко оголосив, що іде в президенти. Стисло, чітко окреслив ситуацію в країні, виклав свої міркування щодо отруєння Ющенка і плівок Мельниченка, повідав про план дій на посту президента. Треба відзначити, його програма справляє позитивне враження в порівнянні з примітивним популізмом інших кандидатів.

Він не має наміру брати гроші на виборчу кампанію у олігархів. Опирається на середній клас.

Ігорю Смешко 63 роки. Генерал-полковник, доктор технічних наук, професор, військовий інженер. Голова Служби безпеки України (4 вересня 2003 — 4 лютого 2005).

Прослухав спеціальний курс для вищих посадових осіб у сфері національної безпеки у Вищий школі урядового управління ім. Дж. Кеннеді при Гарвардському університеті.

У Стокгольмі, пройшов спеціальний курс для керівників розвідувальних органів країн-учасниць програми НАТО в Національному королівському оборонному коледжі.

У Великій Британії пройшов курс для керівників розвідувальних органів «Організація боротьби з міжнародним тероризмом і роль розвідувальних структур у цій боротьбі».

Зараз Смешко є головою Комітету з питань розвідки при президентові України. Порошенко може кинути йму докір: «І ти, Брут…», адже Смешко неодмінно відбере у нього кілька відсотків голосів на виборах. Це може стати фатальним для проходження Петра Олексійовича у другий тур. Якщо ж у другий тур проб’ється Смешко, президенство йму забезпечене.