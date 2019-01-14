Початок року відзначився сплатою батьками чималих сум аліментів Посилена відповідальність за несплату аліментів,передбачена законом #ЧужихДітейНеБуває,в межах реалізації загальнонаціональногоправопросвітницького проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», вже рік змушує батьків сумлінніше ставитися до своїх обов’язків і як результат – 140 мільйонів гривень отримали діти Сумщини.

Так на Охтирщині батько не вважав за потрібне сплачувати аліменти своїй дитині, але суворе законодавство помножене на плідні дії державного виконавця не залишили боржнику іншого виходу, ніж сплатити аліментну заборгованістьна користь своєї доньки у розмірі майже 14 тисяч гривень.

В Роменському районі після вчинення державним виконавцем виконавчих дій примусового характеру - винесення постанов про обмеження у праві виїзду за межі України, керування транспортними засобами, користування зброєю, полювання та накладення арешту на майно та грошові кошти боржника, ним було погашено заборгованість по аліментам та сплачено штраф за несплату аліментів понад 3 роки, що в загальному розмірі склало більше 30 тисяч гривень.

Так само обмежувальні постанови та арешт всього рухомого та нерухомого майна змусили й сумчанина сплатити власній дитині більше 31 тисячі гривень аліментів та більше 6 тисяч гривень штрафузастосованого за несплату аліментів більше року.