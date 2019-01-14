Сюрпляс кандидатів у президенти У трекових гонщиків на велосипедах є цікавий тактичний прийом. Називається він «сюрпляс». У гонці переслідцування після команди: «Марш!» спортсмени не зриваються з місця, не мчать, мов скажені, а навпаки, продовжують стояти на стартовій позиції. Вони вміють, не торкаючись ногами треку, зберігати рівновагу. Той, у кого не витримують нерви, рушає першим і зазвичай програє. Бо у гонщика, який тримався позаду, залишилось більше сил для фінішного спурту.

Центрвиборчком зробив відмашку «Марш!», але Тимошенко, Порошенко, Зеленський, які вважаються фаворитами виборів, не поспішають офіційно включатись в перегони.

Президент Порошенко навіть ще не заявив, що прийме участь у виборах. Його можна зрозуміти. Як президент він бере участь у різних заходах з приводу томосу, державних і релігійних свят, інших значних подій. Оголошує промови. Аудиторії, увага ЗМІ йому забезпечені, а це головне у виборчих перегонах.

Тимошенко, мабуть, боїться сполохнути удачу, яка несподівано видалась їй. На протязі кількох місяців вона значно випереджає у рейтингах ймовірних кандидатів на президентське крісло. Юлії Володимирівні хочеться в’їхати в останній місяць виборчих перегонів на білому коні.

Щодо Зеленського, то його, ймовірно, опанувала невпевненість. Він починає розуміти, у що вляпався. Держава це не театр, в якому глядачі плескають у долоні і сміються над його не дуже вишуканими жартами. Журналіст задає йому запитання про капіталізацію в Україні. Комік, який до цього жваво розповідав про різні побутові і театральні ситуації, на мить замешкується (стало зрозуміло, що він не усвідомлює значення економічного терміну) і відповідає в дусі КВН: він хоче, щоб у результаті капіталізації українці трохи «обросли жирком». А недавно він заявив, що буде писати свою програму разом з народом. У кандидата у президенти нема ще програми? Або як він буде розв’язувати питання миру з окупантом України. Треба розділити аркуш паперу на дві половини. На одній половині напише свої вимоги один президент, на другій половині – його опонент. Після цього будуть домовлятися, як вирішити питання. Мабуть, актор прочитав книжку з психології сімейних відносин. Саме так психологи пропонують вирішувати суперечки між подружжям.

Ще одна інтрига – включення у виборчі перегони Ігоря Смешка. Він єдиний з претендентів заявив, що зразу після реєстрації кандидатом оголосить членів своєї команди, яка, треба розуміти, буде з ним після його перемоги на виборах. Масла у вогонь підлив ще і Дмитро Гордон. Він повідомив, що виборців неабияк здивує прізвище керівника виборчого штабу Смешка. Прізвища Гордон не назвав.