В Сумах відтепер працює «Центр виконання рішень». Третій в Україні Сучасний, зручний, без бюрократії, черг та необхідності повторного відвідування – у Сумах запрацював Центр виконання рішень.

Заступник Міністра юстиції Світлана Глущенко урочисто відкрила двері нового офісу європейського зразка, де громадяни зможуть у комфортних умовах без черг, стомлюючих очікувань отримати якісну допомогу у сфері примусового виконання рішень.

«Відкриття таких офісів європейського зразка є частиною реформування інституту виконання рішень. Сьогодні ми відкрили вже третій в Україні «Центр виконання рішень», де наші громадяни зможуть відчути якісно новий рівень надання допомоги у зручних умовах, без черг і тривалих очікувань. Ми хочемо зробити юстицію ближчою до людей. Щоб у такій непростій сфері, як виконання судових рішень, люди отримували позитивні емоції та ефективне вирішень тих питань, з якими вони звернулися, - зазначила Світлана Глущенко. - Ми маємо перед собою конкретну мету - забезпечити громадянам зручний сервіс у сфері примусового виконання судових рішень. І ми активно працюємо в цьому напрямку».

«Приємно повертатися туди, де вже відбувалися приємні події – зовсім нещодавно ми відкривали «OPEN SPACE». Нинішнє відкриття Центру виконання рішень – черговий крок до європейського майбутнього нашої країни» - сказав голова Сумської обласної державної адмнітсрації Микола Клочко.

Очільник обласної юстиції Ірина Свистун відзначила, що юстиція Сумщини завжди сміливо береться за пілотні проекти, адже тільки розуміння перспектив згуртовує команду і підтримує її у русі вперед. «Ми з вами вже бачимо результати новацій Мін'юсту, які реально працюють, більше того – люди відчули високу якість надання послуг, вони ними активно користуються» – сказала очільниця юстиції Сумщини.

У церемонії відкриття також взяли участь: заступник директора Департаменту державної виконавчої служби Олександр Чорнобай, начальник Управління держаної виконавчої служби управління юстиції у місті Києві Віталій Чепурний.

Микола Клочко вирішив на собі перевірити якість послуг Центру виконання рішень та звернувся до спеціалістів з питанням наявності у нього боргових зобов’язань. Перевірка зайняла буквально декілька секунд і очікувано мала позитивний результат.

Слід зазначити, що серед переваг в роботі щойно відкритого центру, якими тепер можуть скористатись жителі Сумщини:

ü прийом і видача виконавчих документів і документів виконавчого провадження за принципом екстериторіальності в межах області;

ü надання сторонам виконавчого провадження відомостей з Автоматизованої системи виконавчого провадження в межах всієї України;

ü електронна черга;

ü попередня перевірка документів на відповідність законодавству;

ü швидка та кваліфікована допомога громадянам у написанні та оформленні документів, заяв, звернень;

ü надання інформаційної допомоги та правових консультацій;

ü ознайомлення сторін з матеріалами виконавчого провадження;

ü інформування населення через електронні інструменти про результати роботи;

Крім того працівники офісу будуть виконувати обов’язки державного виконавця, не пов’язані із вчиненням виконавчих дій, а також гарантується повна відкритість, публічність і прозорість роботи.

Центр виконання рішень відсьогодні працює за адресою: місто Суми, вулиця Петропавлівська, 75 і його послуги доступні для всіх жителів нашої області.