Регіональний аліментний штаб: продовжуємо важливу справу по захисту прав дітей Робочий візит заступника Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлани Глущенко на Сумщину видався продуктивним і насиченим – після засідання регіонального зарплатного штабу, настала черга й аліментного, адже фокус уваги Міністерства юстиції з цього питання не знімається.

Зазначимо, регіональний штаб з моніторингу та контролю за станом виконання органами Державної виконавчої служби рішень про стягнення аліментів під керівництвом очільника юстиції Сумщини Ірини Свистун було створено з метою належного виконання вимог закону та посилення захисту прав дитини.

Ірина Свистун ознайомила присутніх з напрацюваннями у напрямку виконання закону #ЧужихДітейНеБуває, нові інструменти якого забезпечили ефективну роботу і на користь дітей Сумщини стягнуто 136 мільйонів гривень.

Світлана Глущенко зазначила, що робота по стягненню аліментів продовжується, це важливо і для захисту прав дітей на вчасне і повне матеріальне забезпечення і для формування у суспільстві філософії відповідального батьківства.

Важливо, що до роботи штабу, окрім посадовців, долучилися жінки – представниці громадських організацій області. Вони – лідери і активісти громадських організацій, постійно спілкуються із жінками, знають їхні турботи і проблеми. Отож було цікаво почути їхню думку щодо закону #ЧужихДітейНеБуває.