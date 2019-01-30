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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
30.01.2019 14:25329

Відкрите засідання зарплатного штабу Сумщини разом з заступником міністра

Під час робочого візиту заступника Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлани Глущенко на Сумщину відбулось відкрите засідання регіонального штабу з координації, моніторингу та контролю за станом виконання органами державної виконавчої служби рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами.

«Гостра соціальна проблема, яка, зокрема, у нас, на Сумщині, торкалася сотень громадян і членів їх родин, не вирішувалася роками. І тільки завдяки активним, дієвим заходам юстиції, вдалося досягти результатів», – акцентувала голова штабу, керівник юстиції Сумщини Ірина Свистун.

Голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко акцентував на важливості вирішення соціальних питань, заробітна плата тут – пріоритет.

«У вирішенні цієї проблеми важлива співпраця юстиції та органів влади, підприємств, - наголосив очільник області. – І у нас така співпраця є, що й забезпечує результат».

До розмови долучилася й Світлана Глущенко, яка зазначила, що минулий, 2018 рік, пройшов для органів юстиції під знаком соціальних питань. Виконання закону #ЧужихДітейНеБуває стало першою такою ініціативою, а потім акцентували й на зарплатних боргах, які вважаємо недопустимими у правовій державі.

У засіданні штабу взяли участь представники підприємств-боржників: ПАТ «Сумське НВО» та КП «Зірка», які поінформували про ситуацію та перспективи вирішення проблемних ситуацій із зарплатними боргами.

Керівники відділів державної виконавчої служби з районів коротко окреслили проблемні місця.

Розмова відбулася конкретна, по-діловому змістовна, адже вдалося почути всіх, а, значить, спільними силами  органів юстиції, владних структур і господарників вдасться вирішити проблему невиплати заробітної плати.  Адже це обов’язок держави – забезпечити захист громадян у праві на  належну оплату праці.

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