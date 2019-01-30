Відкрите засідання зарплатного штабу Сумщини разом з заступником міністра

«Гостра соціальна проблема, яка, зокрема, у нас, на Сумщині, торкалася сотень громадян і членів їх родин, не вирішувалася роками. І тільки завдяки активним, дієвим заходам юстиції, вдалося досягти результатів», – акцентувала голова штабу, керівник юстиції Сумщини Ірина Свистун.
Голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко акцентував на важливості вирішення соціальних питань, заробітна плата тут – пріоритет.
«У вирішенні цієї проблеми важлива співпраця юстиції та органів влади, підприємств, - наголосив очільник області. – І у нас така співпраця є, що й забезпечує результат».
До розмови долучилася й Світлана Глущенко, яка зазначила, що минулий, 2018 рік, пройшов для органів юстиції під знаком соціальних питань. Виконання закону #ЧужихДітейНеБуває стало першою такою ініціативою, а потім акцентували й на зарплатних боргах, які вважаємо недопустимими у правовій державі.
У засіданні штабу взяли участь представники підприємств-боржників: ПАТ «Сумське НВО» та КП «Зірка», які поінформували про ситуацію та перспективи вирішення проблемних ситуацій із зарплатними боргами.
Керівники відділів державної виконавчої служби з районів коротко окреслили проблемні місця.
Розмова відбулася конкретна, по-діловому змістовна, адже вдалося почути всіх, а, значить, спільними силами органів юстиції, владних структур і господарників вдасться вирішити проблему невиплати заробітної плати. Адже це обов’язок держави – забезпечити захист громадян у праві на належну оплату праці.