Идея федерализации Украины как психотропное оружие России

Сегодня, когда кое-кто еще начинает говорить о необходимости федерализации Украины сразу становится понятно, под чье влияние он попал или даже на кого работает. Между тем, идея федерализации Украины как некое психотропное оружие России, разлагающе воздействующее на сознание граждан Украины.

Дискуссия о федерализации до начала российской агрессии свидетельствовала о наличии в Украине реальных свободы слова, свободы дискуссий, свободы печати, собраний, отсутствие преследований за инакомыслие

Ранее, когда идея федерализации выдвигалась как предмет для теоретической дискуссии, как гипотетический вариант из некоего множества административных реформ, она выглядела вполне безобидно, ибо поставленная в ряд со своими «сестрами» децентрализацией, «права регионов», даже автономизацией, воспринималась как проблема теоретическая. Любители дискуссий не видели ничего плохого в том, чтобы покрасоваться и поупражняться в геополитических словопрениях на тему федерализации, демонстрируя свой талант участвовать в пустопорожних дебатах. Одним это казалось безобидной забавой. Другим предметом даже для научных исследований. Но в любом случае, дискуссия о федерализации до начала российской агрессии свидетельствовала о наличии в Украине реальных свободы слова, свободы дискуссий, свободы печати, собраний, отсутствие преследований за инакомыслие и так далее. Хотя, честно говоря, некоторые дискуссии переходили уже в такую стадию, что явно подпадали под статью о призывах к нарушению суверенитета и разжигание межнациональной розни. Нынешняя Россия многие из тех дискуссий быстро бы подвела под статьи об экстремизме, сепаратизме, терроризме и авторы очень многих идей, призывов и высказываний уже несколько лет видели бы небо в клеточку. Украина же все это считала безобидными играми. Но многие «дети» ее на шутку заигрались.

«Отцы» этой идеи требовали значительно большего – не взирая ни на соцопросы, ни на статьи в прессе, ни на выводы множества теоретических дискуссий, доказывающие, что федерализация в том виде, в котором они требуют, неприемлема, они даже аннексию Крыма представили как результат отказа Украины от федерализации, а военную агрессию на Донбассе также развязали под флагами, одним из которых было требование федерализации. Да и провозглашение «ДНР» и «ЛНР» – это не что иное, как насильственное разрушение суверенитета страны под благовидным прикрытием именно идеи федерализации. Кстати, уже после того, как Россия, развязав агрессию и крепко увязнув в ней, поняла, что оторвать целостные области не удастся, а куски районов присоединять как бы не с руки, и отказалась принимать их в свой состав…