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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Сегодня 08:54104

НАКОПИЧУВАТИ БОРГИ ПЕРЕД ДИТИНОЮ НЕ ДОЗВОЛИТЬ ЮСТИЦІЯ СУМЩИНИ

13, 14 та 15 тисяч боргу: драбину боргів утворили неплатники аліментів на Сумщині.

Сумчанин Олексій ухилявся від сплати аліментів власній дитині доки борг не сягнув 13 тисяч гривень. Завдяки діям державних виконавців та новелам закону #ЧужихДітейНеБуває батьку довелося згадати про існування дитини та сплатити всю суму боргу.

Ще один сумчанин заборгував аліменти на навчання сина та на утримання неповнолітніх дітей загальною сумою 14 тисяч гривень. Постанови державного виконавця про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України, керування транспортними засобами, користування зброєю, полювання та арешт всього рухомого та нерухомого майна змусило чоловіка сплатити заборгованість у повному обсязі.

Батько з Сумського району накопичив аліментну заборгованість перед дитиною у розмірі близько 15 тисяч гривень.Після внесення державним виконавцем відповідних відомостей до Єдиного реєстру боржників аліментів та накладення арешту на все майно боржника, він з’явився до відділу державної виконавчої служби на власному автомобілі. Державним виконавцем було повідомлено боржника, що задля погашення заборгованості його автомобіль буде описано, арештовано та передано на зберігання до спеціального майданчику СЕТАМ. Дізнавшись про такі «перспективи», батько негайно сплатив борг по аліментах на користь своєї дитини та надав відповідну квитанцію виконавцю.

Закон #ЧужихДітейНеБуває продовжує захищати права дітей, наразі на користь дітей Сумщини з початку року стягнуто більше 10 мільйонів гривень аліментів.

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Право НАКОПИЧУВАТИ БОРГИ ПЕРЕД ДИТИНОЮ НЕ ДОЗВОЛИТЬ ЮСТИЦІЯ СУМЩИНИ
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