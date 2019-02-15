Чи повинні воювати діти мажорів ? Така вже карма гетьманів ,сталінів, королів посилати своїх синів воювати. А що ж наша псевдоеліта ?

До цієї думки мене спонукала дуже агресивна атака чети Луценків на одного з найбілш безкомпромісних противників нинішньої влади Анатолія Гриценка з приводу його висловлювань на адресу сина Луценків. До речі це не перша скандальна історія, пов'язана з цим сином. Років 10 томуназад Луценко старший скоїв бучу в німецькому аеропорту, мо-

тивуючи тим,що він захищав свого хворого сина від насильства з боку німецької поліції. І тим самим опозорив на всю Європу нашу країну. Луценки збираються подавати в суд на Гриценка, хоча той висловив готовність вибачитись перед сином. До речі Гриценко виграв суд у представника фракції БПП Бригинця за наклепницькі звинувачення в руйнації української армії. Цікаво чи вибачиться Бригинець перед Гриценком, як того вимагає суд. І чи звернеться Гриценко в суд з приводу аналогічних звинувачень на його адресу з боку Ірини Луценко, які та зачитала зі шпаргалки в ефірі каналу ЗІК.

Ще одна дивна обставина.В одній з передач каналу ЗІК на тему кучмізму журналіст Подольський звинуватив Генпрокурора Луценка в тому, що той взяв гроші у клану Кучми за блокування справи Гонгадзе,а колишній нардеп Поживанов в ефірі іншого каналу заявив, що міністр МВД Луценко разом із своїм соратником Гримчаком продавав міліцейські посади.І в ответ тишина, ніяких звернень до суду. Молчание знак согласия? І тут мова йде не лише про честь громадянина Луценка,а про честь, точніше про ганьбу для держави.

Я не знаю, що сказав Гриценко про Луценка молодшого цього разу. А пару років тому він сказав таке. Мій син служив в АТО, як положено один рік,син Луценка - два місяці,а де сини Авакова, Пашинського, Гонтарєвої? Таке саме питання можна поставити і Порошенку, і дочці Тимошенко, і багатьом іншим мажорам.

До речі, канал ЗИК надав офіційну справку,що син Луценка був в АТО не два місяці, а півтора, і демолізувався за станом здоров'я. Звичайно, виникає підозра - навіщо хворій людині йти в АТО, щоб через півтора місяці демобілі-зуватись?

Історія свідчить, що така вже карма керівників держави( президентів, гетьманів,генсеків,царів) посилати своїх

синів і дочок воювати, служити сестрами милосердя. І тому воювали і гинули сини Хмельницького, Сталіна, Хрущо-ва, дочки Миколи Другого працювали сестрами милосердя в солдатських госпіталях. Бо інакше хто буде підніматись

в атаку За Родіну, За Сталина?

Наша псевдоеліта, очевидно, так не думає

До речі, якось я провів невеличке опитування на цю тему, опитав двох жінок на базарі з приводу сина Порошенка

який також був в АТО без году неделя, а далі винирнув у ВР, де з нього така ж користь, як із сина Януковича. А також

з приводу Липецької фабрики. Жінки палко підтримали Порошенка- і я б свого заховала...

А може нам хахлам і потрібні такі президенти?