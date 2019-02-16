Соціологія і творець сенсацій Дмитро Гордон Вибори – золота пора для соціологів, політологів і різноманітних віщунів. Це можна порівняти із жнивами у хліборобів. Чого тільки не наслухаєшся, не начитаєшся у віртуальних і друкованих засобах масової інформації, чого тільки не побачиш по телеку.

Об’єкти виборів, тобто кандидати, у більшості своїй не дуже шанобливо ставляться до соціологів. Зрозуміло, що кожному з них кортить побачити, як ставляться до нього виборці, Але тільки він вгледить, що великої підтримки серед електорату не має, зразу ж на голови соціологів сиплються прокльони.

Не варто лаяти дзеркало, коли пика крива. Звичайно, під вибори виникає багато невідомих раніш соціологічних служб, що проводять опитування, заробляючи гроші. Якість таких опитувань сумнівна. Але в Україні є сталі соціологічні центри, що добре себе зарекомендували – Демократичні ініціативи, Центр Розумкова, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), SOCIS. На них і треба орієнтуватись.

Зараз за вихід у другий тур виборів іде боротьба між трьома кандидатами: Володимиром Зеленським, Юлією Тимошенко і Петром Порошенком.

Останні опитування перед заключним формуванням списку кандидатів у президенти (8 лютого) засвідчили закріплення на першій позиції Зеленського, помітне зростання рейтингу Порошенка і зупинки зростання рейтингу Тимошенко. По результатам деяких опитувань Порошенко навіть відтіснив Тимошенко на третю позицію.

На деякий час соцслужби припинили опитування, щоб мати остаточний список із 44 кандидатів. 8 лютого почались нові опитування вже по остаточному списку. Зараз між соцслужбами іде гаряче змагання, хто перший оприлюднить результати. Мабуть, перші їх підсумки ми побачимо десь 17-19 лютого.

Разом з соціологами на виборах активізуються зі своїми прогнозами і передбаченнями політологи і журналісти. Звернув на себе увагу журналіст Дмитро Гордон, творець небувалого масиву із 800 інтерв’ю видатних діячів культури і науки СРСР і країн пострадянського простору. Цей невтомний працівник на журналістській ниві місяць тому впевнено заявив, що найкращим претендентом на президентський пост є Ігор Смешко. В своїх виступах він постійно поширює цю ідею.

Інтерв’ю Гордона дивляться мільйони. Думаю, не мала доля його впливу на те, що в голосуванні сайті Ukraine Elektion за майбутнього президента Ігор Смешко зараз іде на другому місці після Зеленського.

Сторінка голосування https://ukraine-elections.com.ua/vybory/result/9

Цей сайт відвідують нечисельні юзери Інтернету, що цікавляться політикою. Тобто він не може відображати загальну картину уподобань виборців України. На цьому сайті є багато цікавої інформації. До речі, за числом голосувавших тут Сумська область іде на 17-му місці. Голосування буде продовжуватись до 30 березня.