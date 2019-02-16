Зеленський - погіршений варіант Порошенка. Ми дорого заплатили за обрання Порошенка. Чи варто ризикувати, обираючи погіршеного Порошенка ще на 5 років?

Що у них спільного? Порошенко за декілька місяців до виборів 2014 мав рейтинг на рівні плінтуса. І Зеленський вискочив, як чорт із табакерки, як політик за рік до виборів. До цього нікому і в голову не приходило про його похід у владу.Порошенко під час війни з Росією мав (а нардепи Власенко і Кужель стверджують, що й досі має) бізнес в Росії. І Зеленський має. Порошенко ручкався з Путіним після анексії Криму.І Зеленський готовий стати на коліна перед Путіним в якості головнокомандуючого. Порошенко в колі сім'ї і найближчого оточення, як стверджують злі язики, послуговується мовою агресора. І Зеленський у цьому відношенні також продукт " русского мира".

Порошенко прийшов на посаду президента практично без команди, яку довелось формувати на марші із своїх бізнеспартнерів, а також не гребуючи вчорашніми регіоналами, бютівцями та іншими.

І Зеленський так само іде на вибори гол как сокол без команди (і без програми), якщо не рахувати Квартал,без партійних структур на місцях. Але ж коли є бабло на бігборди, гарантований телевізор олігарха, і Квартал, з яким можна мандрувати країною, поєднуючи заробляння бабла з агітацією, то чому б і ні.

А чому погіршений варіант? Порошенко до виборів мав колосальний досвід у сфері державного управління, він активний учасник обох Майданів, якіми б мотивами при цьому він не керувався.Його 5 канал відіграв надзвичайно позитивну роль у становленні української держави. Порошенко прекрасний оратор, володіє англійською мовою, а в наш час це обов'язковий атрибут сучасного політика.

А Зеленський нічого цього не має. Не був він помічений ні на Майданах, ні на ниві волонтерства,як,наприклад, його не менш талановитий колега Притула.

Одним словом, кіт у мішку.

В результаті обрання Порошенка маємо Іловайськ, Дебальцево,вибухи артскладів, долар під 30, війну,яка триває довше ніж Велика Вітчизняна, не маємо патронного завода і ще багато чого.

То чи варто ризикувати, обираючи погіршеного Порошенка ще на 5 років?