Зеленський у політиці - нікчемна фігура Сьогодні прочитав блог Андрія Українця "Зеленський - погігшений варіант Порошенка". Оскільки під блогами не проходять чомусь коментарі (про це я повідомляв модератора і адміна сайта), публікую коментар окремим блогом.

"Погіршений варіант Порошенка" - велике перебільшення Зеленського як можливого президента України. Це все одно, як порівнювати пішака з ферзєм. Раджу читачам "Данкора" уважніше придивитись до кандидатури Ігоря Смешка.

Політолог Владимир Фесенко, который раньше оценивал шансы Смешка как мизерные, позавчера написал в Фейсбуке:

Готов признать свою ошибку, Смешко может стать одной из сенсаций этих выборов.

Украинцы хорошо воспринимают бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны, экс-главу Службы безопасности Украины, кандидата в президенты Игоря Смешко, кроме того, в отношении него нет явного негатива.

Раніш на цю тему я писав у блогі «Темна конячка» виходить на світло?».

Сьогодні подивився на каналі «ЗІК» програму «Доказ». Ігор Смешко як кандидат у президенти справив сильне враження.