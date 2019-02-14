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Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
16.02.2019 23:30252

Зеленський у політиці - нікчемна фігура

Сьогодні прочитав блог Андрія Українця "Зеленський - погігшений варіант Порошенка". Оскільки під блогами не проходять чомусь коментарі (про це я повідомляв модератора і адміна сайта), публікую коментар окремим блогом.

"Погіршений варіант Порошенка" - велике перебільшення Зеленського як можливого президента України. Це все одно, як порівнювати пішака з ферзєм. Раджу читачам "Данкора" уважніше придивитись до кандидатури Ігоря Смешка.

Політолог Владимир Фесенко, который раньше оценивал шансы Смешка как мизерные, позавчера написал в Фейсбуке:

Готов признать свою ошибку,  Смешко может стать одной из сенсаций этих выборов.
Украинцы хорошо воспринимают бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны, экс-главу Службы безопасности Украины, кандидата в президенты Игоря Смешко, кроме того, в отношении него нет явного негатива. 

Раніш на цю тему я писав у блогі «Темна конячка» виходить на світло?».

Сьогодні подивився на каналі «ЗІК» програму «Доказ». Ігор Смешко як кандидат у президенти справив сильне враження.

Политика Выборы президента Зеленский Порошенко Фесенко

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