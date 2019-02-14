Зеленський у політиці - нікчемна фігура

"Погіршений варіант Порошенка" - велике перебільшення Зеленського як можливого президента України. Це все одно, як порівнювати пішака з ферзєм. Раджу читачам "Данкора" уважніше придивитись до кандидатури Ігоря Смешка.
Політолог Владимир Фесенко, который раньше оценивал шансы Смешка как мизерные, позавчера написал в Фейсбуке:
Готов признать свою ошибку, Смешко может стать одной из сенсаций этих выборов.
Украинцы хорошо воспринимают бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны, экс-главу Службы безопасности Украины, кандидата в президенты Игоря Смешко, кроме того, в отношении него нет явного негатива.
Раніш на цю тему я писав у блогі «Темна конячка» виходить на світло?».
Сьогодні подивився на каналі «ЗІК» програму «Доказ». Ігор Смешко як кандидат у президенти справив сильне враження.
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