Пєтіна тисяча. Влада закликає звертатися до правоохоронців у випадку виявлення спроб підкупу виборців. Але чи безпечно це?

Останнім часом багато говориться про підкуп виборців з боку команди Порошенка. Заперечуючи це, порохоботи використовують такий лицемірний штамп. Мовляв, якщо ви стикаєтесь з такими випадками, то звертайтеся із заявою до правоохоронців. Це мені нагадує, як Юлії Тимошенко в битность її прем'єр-міністром постійно закидали,що її соратник ,очільник Київської обласної організації "Батьківщини" колишній кучміст, партнер Медведчука Губський скупив землю половини Київщини.На що Тимошенко незмінно відповідала: "Звертайтеся в Генпрокуратуру". Нагадаю, що Генпрокурором тоді був ставленик Януковича Потебенько.Получається отаке кубло: Тимошенко, Медведчук, Янукович...До речі пізніше Губський сильно кинув леді Ю, коли шальки терезів схилилися на користь Януковича. Він перебіг до того ,прихопивши не тільки печатку, а й усю Київську організацію. Ех,нічому не учить історія Юлію Тимошенко. Потім був член фракції БЮТ, а в минулому довірена особа Януковича місцевий феодал, вбивця Лозінський. Тепер Мангер, теж колишній регіонал.

Але я відхилився. Хто ж буде подавати заяви,скаржитися на владу після того, як декільком післямайданним донкіхотам влада зламала шиї. Нагадаю справу керівника фінансової інспекції Гордієнка, який звинуватив Яценюка в зловживаннях на декілька мільярдів гривень. В результаті покарали не Яценюка, а Гордієнка, якого звільнили з роботи, а коли він через суд добився поновлення на посаді, ліквідували структуру, яку він очолював.

Свіжий приклад з експертом, яка зробила експертизу рюкзаків Авакова, чесно виконавши свою роботу. В результаті Холодницький закрив справу сина Авакова, а експерт стала жертвою репресій з боку правоохоронніх органів, звертатися до яких нас закликає команда Порошенка. Дурних нема.

Ще один підлий прийом нинішньої влади. Мовляв, чого він почав критикувати владу лише тоді, коли вийшов на пенсію,чого раніше мовчав. Зокрема, це стосується колишнього есбеушника на прізвище,здається, Трепак. Ясно чому. Бо не хотів втратити роботу, зарплату, можливість утримувати сім'ю, стати жертвою репресій з боку влади. Дурних нема.