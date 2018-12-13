Мегавселенная 2019 E=mc2 (!)(?) На самом деле (же), математика, которая описывает процессы, происходящие на уровне «квантовой физики», все больше углубляясь в этот микромир, все больше замечает, что понятия массы и времени (там) нивелируется и исчезают

Часть1

Если вспомнить мои предыдущие публикации о вневременных процессах и о том, что «микрочастицы» - это результат пересечения «первичным», «реликтовым» светом эфирных структур, то становится вполне понятными и вышеописанные «закономерности».

А если рассмотреть («в разрезе») строение эфирной «кинопленки», на которой отснято «наше кино», которое мы видим в точке визуализации, то становится ясно, что такое есть «первичный всплеск энергии», опять же, «первичной точки» во Вселенной. Чем сейчас и озабочена часть научного мира.

Еще хочу напомнить, что все видимые нами образцы есть ФОИС(ы) – т.е. фотооптические информационные системы, структура которых имеет подобие голографического изображения, привязанного к тригерным (реперным) точкам. Как в уже упоминаемой мной ранее японской методике. Когда на лицо человека сначала наносится эти реперные точки, а потом проецируется светом на это лицо (с этими тригерными точками), другой образ (другая внешность, морда зверя и т.п.). Эта другая внешность начинает повторять мимику и движения этого лица.

К тому же, если, опять же, вспомнить строение нашей Мегавселенной, что весь сценарий и вся «математика» взаимодействия ФОИСов записана и реализуется в инфополе, грубо говоря, плюсами и минусами (а о том, что Творец есть самый великий математик, утверждали еще стоики).

К тому же становится понятным, что «спор» по устройству мироздания «по эйнштейну» и «по Бору», который Белл, решил в пользу последнего о том, что всякий объект «проявляется» и «осуществляется» по мере его изучения. В нашем случае, нашими органами восприятия (зрением, например). И до этого «не существует» и утверждением, что «материя есть объективная реальность», объясним строением Мегавселенной просто. ФОИСы «проявляют» себя по мере сценарного взаимодействия (изучения друг друга приданой им математикой) с одной стороны, а с другой они «всегда» существуют в инфополе. Как образцы, к примеру, компьютерной графики, в структурах процессора.

Часть 2(Мегавселенная и мы)

Если следовать принципу «по образцу и подобию», то все процессы «математика» и «пояснительные записки» в нашем вселенском мега компьютере записаны (в диапазоне, воспринимаемом ФОИСами) - словами, где использованы буквы-цифры, как в древнееврейском алфавите, так и иероглифами (понятиями – образами), как в других древних языках.

Кроме того, необходимо учитывать, что все для нас «говоренное свыше» несет в себе прежде всего духовное начало и ему же и служит. Еще раз напомню, что каждый с рождением получает одну судьбу – испытание (как цепь последовательных тестов на…, соответствующих 20-ти воздушным мытарствам, которые душа проходит по смерти) и вторую зримую (ролевую).

Т. е. те образы и роли, которые человек отыгрывает во вселенском спектакле. Она может быть корригируема (в том числе по молитвам).

«Мир – театр, люди в нем – актеры», - об этом сказал еще Шекспир. Поэтому и происходящее в нашем мире следует трактовать с точки зрения, что Творец желает прежде всего спасения наших душ, а не простого обустройства наших житейских обстоятельств. И соответственно сценарные проявления, через которые мы направляемы к спасению, часто кажутся нам «не справедливыми», а чаще «жестокими». Это как в «клипе» про «роковую любовь» и где режиссер «попаляет огнем» рояль, на котором исполняет музыку «несчастный влюбленный», а потом еще его (героя-любовника) и «трагически убивает» и т.п.

Если рассматривать эту картинку без песенного подтекста (духовного подтекста) – бред! Поэтому («по образцу и подобию») то Московское иго было для нас как иго Египетское для народа Израйлева и служило прежде всего для сохранения обретенной во времена Крещения Руси веры от латинизации. Хотя и сопровождалось проявлениями «крайней несправедливости» от «великоросской» иерархии. А теперь как и исход народа израйлевого от фараона , нам дана возможность опять же послужить «Киевскому православию»ко спасению «московского», от осламизации и эйкуменизма.

И еще.

Никаких «религиозных войн» на почве веры во Христа быть не может. Ибо война христианская идет в каждой душе человеческой и не «против плоти и крови, а против злобы духов поднебесных».

К тому же хочу напомнить о многих пророческих виденьях от почитаемых церковью старцев и стариц о том, что первыми «предателями» окажутся как раз те, кто называет себя «святейшими» и «отцами вашими».

Церковь же имеет одну голову – Христа, а многоголовые только драконы, о которых говорится в Апокалипсисе и это другая «церковь», вышедшая из ада.

П.С.: Недавно по ТВ показывали сюжет о мужчине, который до деталей предсказывал как будут забиты голы в матчах, где играет «его» команда.

А ведь футбол вещь динамичная! Это еще раз подтверждает, то эзотерическое (в т.ч.) утверждение, что мы все с вами лишь созерцатели этого мира

«От судьбы не убежишь» (пословица).

А модераторы сценария нами не видимы. Кроме того, хочу напомнить, что в местах, где «имеются» пленочные напряжения, либо «послабления» и т.п. «математика» так называемых «законов природы» (сила тяжести к примеру) действует парадоксально! А в инфополе веют различные ветры (духи) и информационные потоки. Инициированные и неинициированные компьютерные вирусы – БЕСИ.

И эти ветры и ветерки в нас через психологический конструкцию нашей личности (расставленные «паруса»), "задувают" ту или иную информацию, которая меняет не только наши души (последнюю память (информацию) о состоянии нашего тела), но и естественно, тела и сценарные судьбы. Иные духи «срастаются» с нашими душами до бесноватости. Иные находят «разрешение» в наших телах (камни, опухоли, инфаркты, перерождение тканей и т.п.) и пытаются быть выведены организмом через естественные процессы.

Поэтому – «дай место и врагу», но помни, что «накапливаемый» тобой «груз», когда-то потянет тебя на дно.

П.П.С.: И еще во время русско-японской войны, один подвижник «русского» православия Николай Японский, на вопрос верующих японцев «За кого же нам молиться?» сказал, что японцы должны молиться за японскую победу. А вообще самое большое безумие думать, что Господь «по политическим мотивам» будет принимать чью-то сторону. Ибо свою миссию Он окрестил не двусмысленно – спасение рода человеческого через спасение каждой души конкретного индивидуума. Тот информационный ураган – 4 всадника апокалипсиса уже скачут через народы и наши души. Молитесь и мужайтесь.