Інструмент для вимірювання кандидатів в президенти. Коли ми хочемо порівняти зріст людей , використовуємо метр. Я пропоную політичний метр для порівняння кандидатів в президенти.

Коли ми хочемо порівняти зріст людей, то використовуємо метр. Я пропоную інструмент для порівняння кандидатів в президенти. Це набір наступних критеріїв. Кандидат повинен відповідати правилу трьох П: бути патріотом, професіоналом, порядним. Не повинен бути бізнесменом, повинен бути українцем.

Чому кандидат повинен бути патріотом? Очевидно, в усіх країнах це аксіома. На жаль, тільки не в Україні. Відомий економіст Віктор Суслов сказав так: "В Польщі все добре тому, що там весь час були при владі патріоти і консолідоване суспільство. В Україні погано тому, що патріоти тут ніколи не були при владі і неконсолідоване суспільство." І не є. Вважаю цей критерій основним.

Бажано , щоб кандидат був професіоналом. Хоча це не обов'язково. Лєх Валенса і Вацлав Гавел не були професіоналами, але завдяки їм Польща і Чехія далеко попереду України. Порошенко,безумовно, професіонал (длясебе) , а що ми маємо? Але ж не можна бути і цілковитим профаном, як Зеленський. Зеленського абсолютно недоречно порівнюють із Рейганом,бо Рейган після кар'єри актора був губернатором штату. Я б скоріше пригадав би історію іншого актора на прізвище Естрада, якого філіпінці спочатку обрали президентом після втечі диктатора Маркоса,а через рік кинули у в'язницю, бо він виявився таким же крадієм, як і його попередник.

Бажано, щоб кандидат був порядною людиною. Це зокрема можна визначити за станом сім'ї. Якщо Поярков сказав про сина Гриценка, що той класно бився з беркутом під час Майдану,хорошого сина виховав Гриценко, то це, очевидно , свідчить на користь Гриценка. А, якщо син іншого кандидата,який учиться за кордоном, був помічений у футболці з написом "Russia", або дочка іншого кандидата під час Майдану святкувала свій день народження в італійському готелі, то це аж ніяк не свідчить про моральність батьків. Яблуко від яблуні далеко не падає.

Кандидат не повинен бути бізнесменом. Навіть у Трампа серйозні проблеми, пов'язані з бізнесовим минулим. А що вже говорити про наших Порошенка і Зеленського. Маючи бізнес в Росії, вони є залежними від нашого ворога Путіна. Маркс говорив, що в основі кожного багатства лежить злочин. Отже, наші скоробагатьки злочинці. Підтвердженням цього є откровення колишнього бандита Ройтмана, що гуляють в Інтернеті. Якщо він говорить правду, називаючи імена Авакова, Гелетея, Ярему, братів Кличків та інших, стає страшно: в якій країні ми живем, хто нами керує... Не дивно, що ми найбідніша і найкорумпованіша країна в Європі. Кандидат повинен бути українцем. В конституціях усіх країн пишеться, що всі рівні. І в усіх країнах,крім нашої, діє неписане правило: керівником обирають представника тієї нації,завдяки якій і постала дана держава. Ви можете собі уявити,щоб в Ізраїлі,з якого нас часто закликають брати приклад, де 20 % населення араби, прем'єр -міністром став араб ? Виключенням,звичайно, є держави, утворені емігрантами. Але про цей критерій детальніше в наступному блозі.