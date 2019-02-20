Державні виконавці Сум передали до київського музею старовинну книгу

Реалізація через систему електронних торгів СЕТАМ не відбулася, а тому було прийняте комісійне рішення про передачу книги музею, щоб якомога більше громадян могли побачити унікальний витвір друкарського мистецтва.
Книга «TheCostumeoftheRussianEmpire», яка, до речі, видана в 1810 році в Лондоні, згідно висновку експертів, належить до культурних цінностей й має історичне значення.
Отож, державні виконавці передали старовинну книгу представникам столичного музею, які заради цієї події прибули до обласного центру.