Блоги

Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Вчера 14:02204

Державні виконавці Сум передали до київського музею старовинну книгу

Спеціалісти юстиції Сумщини передали до Музею історії Києва старовинну книгу, яка була конфіскована за рішенням суду.

Реалізація через систему електронних торгів СЕТАМ не відбулася, а тому було прийняте комісійне рішення про передачу книги музею, щоб якомога більше громадян могли побачити унікальний витвір друкарського мистецтва.

Книга «TheCostumeoftheRussianEmpire», яка, до речі, видана в 1810 році в Лондоні, згідно висновку експертів, належить до культурних цінностей й має історичне значення.

Отож, державні виконавці передали старовинну книгу представникам столичного музею, які заради цієї події прибули до обласного центру.

Право
view counter
view counter
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.