Державні виконавці Сум передали до київського музею старовинну книгу Спеціалісти юстиції Сумщини передали до Музею історії Києва старовинну книгу, яка була конфіскована за рішенням суду.

Реалізація через систему електронних торгів СЕТАМ не відбулася, а тому було прийняте комісійне рішення про передачу книги музею, щоб якомога більше громадян могли побачити унікальний витвір друкарського мистецтва.

Книга «TheCostumeoftheRussianEmpire», яка, до речі, видана в 1810 році в Лондоні, згідно висновку експертів, належить до культурних цінностей й має історичне значення.

Отож, державні виконавці передали старовинну книгу представникам столичного музею, які заради цієї події прибули до обласного центру.