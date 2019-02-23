Обіцянки-цяцянки Юлії Тимошенко "Новий курс": красива обгортка- пустопорожні обіцянки

Я побіжно ознайомився з "Новим курсом" Юлії Тимошенко і в черговий раз переконався, що під красивою обгорткою містятся пустопорожні обіцянки. Щоб оцінити новий курс, треба пригадати старий. Наприклад, дивлюся на заголок "Сильна дипломатія" і пригадую, як Тимошенко разом з іншими здавала Крим. "Жоден танк не повинен вийти з ангара". Так вони і залишилися в Криму-танки, ракети, кораблі разом з кримськими есбеушниками, прокурорами і іншими. Сьогодні вона переконує нас, що врятувала Україну, бо якби чинили опір, стріляли по агресору, то було б ще гірше. Але, Юлія Володимирівна, по-перше, історія не знає "сослагательного наклонения". Ніхто не знає, якби воно було б, якби... А по-друге, історія все таки учить того, у кого є клепка в голові і хто є патріотом.От Саакашвілі чинив опір,стріляв і в результаті ворог відступив, обмежившись окупацією грузинської Осетії. Війна тривала тиждень, людські втрати, руйнування мінімальні. І далі Грузія отримала можливість іти по шляху реформ,боротьби з корупцією. А ми завдяки Тимошенко і таким, як вона, отримали по повній програмі: і війну, яка триває уже довше , ніж Велика Вітчизняна, і ганьбу, про що казав Черчіль.

За таку "сильну дипломатію" плюс за газовий контракт треба в тюрмі сидіти, а не на посаду президента претендувати.