Останнє соціологічне опитування виборців Кого виборці хочуть бачити у кріслі Президента і у залі Верховної Ради.

З 8 по 20 лютого 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки.

Якби вибори Президента України відбувалися в середині лютого, то з усіх громадян України віком від 18 років за тих чи інших кандидатів проголовував би такий відсоток населення -

14,1% проголосували б за Володимира Зеленського,

9,6% – за Петра Порошенка,

7,4% – за Юлію Тимошенко,

5,8% – за Юрія Бойка,

3,4% – за Анатолія Гриценка,

3,4% – за Олега Ляшка

Також респондентам ставилося запитання: «Після президентських виборів можливим є переформатування коаліції і затвердження нового Голови Уряду – Прем’єр-міністра.

Кого виборці хочуть бачити Прем’єр-міністром. Отримано такий результат -

Гройсман Володимир 15,3 Тарута Сергій 5,1 Яценюк Арсеній 4,6 Медведчук Віктор 3,3 Кінах Анатолій 2,7

Задавалось питання, за яку партію проголосували би вибореці.

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися на початку лютого), то отримаємо результати, відповідно до яких зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 6 партій.

22,7% проголосували б за партію «Слуга народу»,

16,9% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

16,2% – за партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність»,

11,4% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя»,

6% – за партію «Громадянська позиція»,

5,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка.