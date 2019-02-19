"Реальні справи, а не брехливі обіцянки" Давайте проаналізуємо "реальні справи" Порошенка за роки його президентства.

Дивлюсь інформаційний бюлетень кандидата в президенти Порошенка. Вгорі перелічені досягнення Порошенка за роки його президентства. Давайте проаналізуємо ці "досягнення".

2018 "Українська церква остаточно звільнилась з під влади Москви". Якась нісенітниця. Це, може, сам Порошенко звільнився,бо до останнього він був прихожанином Московського патріархату, прекрасно усвідомлюючи, що МП це структурний підрозділ ФСБ. Реверанс в бік Путіна? Що стосується Київського патріархата, так він завжди був незалежний від Москви, а українська частина МП і надалі залишається залежною від Москви.

2017 "Отримали безвіз". Дійсно, отримали. З ганебними потугами, з безпрецендентним тиском Європи, вимогою створити антикорупційний суд, зі спробами влади уникнути цього суду, але отримали. І що це дало Україні? Нічого хорошого. Ще ширше відкрились ворота для еміграції. А це сьогодні головна проблема України. А, може, саме це і потрібно нашим справжнім окупантам-олігархам- масовий вихід українців з України. Адже це вирішує багато проблем олігархів. "Нет человека- нет проблемы". Можна за безцінь заволодіти останнім ресурсом української нації - землею. Нагадаю, що найбільшим латифундистом України є саме Порошенко, який орендує сотні тисяч гектарів.

2016 "Децентралізія..." Що таке децентралізація в умовах сучасної України,видно на прикладі справи Ганзюк. Влада Херсонщини за словами нардепа Корчинської це кубло корупції, криміналітету і сепаратизму. Яскравий приклад "децентралізації" це Янтарна республіка в центрі України, з якою роками не можуть справитися десятки, а може і сотні тисяч нацгвардійців, есбеушників, на утримання яких ми, платники податків, витрачаємо десятки міль'ярдів гривень. Завжди в усьому світі під час війни вдавалися до централізації. Наприклад, Рузвельт перевів металургійну галузьСША під державний контроль. Непоганий приклад для Порошенка зробити те саме з металургією свого біізнес-партнера Ахмєтова.

2014 "Зупинили агресора. Вистояли ". Спочатку Порошенко створив проблему, призначивши "видатних" воєнначальників Гелетея і Муженка (члена партії Регіонів згідно Інтернету). В результаті отримали іловайську м'ясорубку для справжньої еліти української нації, відкрились ворота для агресора в Україну. Далі довелося падати перед Путіним на коліна, підписувати вкрай невигідні для України, продиктовані Путіним Мінські домовленості. Правда, тоді Порошенко заявляв, що це його план, але коли ж це було таке, щоб переможений диктував умови переможцю. А вистояли так само, як і маленька Грузія, головним чином завдяки позиції Заходу, який не хоче отримати російські танки на кордоні з ЄС.

2015 "Створили потужні Збройні Сили...Відродили оборонну промисловість, яка забезпечує армію сучасним озброєнням." Декілька прикладів, які характеризують стан наших ЗСУ. Колишній комбат нардеп Мельничук заявив в ефірі Ньюсван на початку 2018 р. таке: "За 4 роки не створили виробництво боєприпасів. Зате створили міномети, в результаті використання яких загинули декілька екіпажів цих мінометів". Приблизно в цей же час,здається, Полторак заявив,що армія профінансована на 60 % від МІНІМАЛЬНОЇ потреби