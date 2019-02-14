Зеленський- другий Янукович? Зеленському не потрібні НАТО,ЄС, бо там з його шутками нічого робити.

Здається, Данііл Гранін, російський письменник, відкрив формулу спадковості влади в СССР: лисий- волосатий. Лисий Ленін - волосатий Сталін. І т. д. У нас в Україні всі президенти волосаті. (Тому, очевидно, Рабинович відмовився від походу впрезиденти, а ставленику Гордона Смешку теж нічого не світить, тим більше що Гордон сам лисий). Тому я відкрив формулу для України: проукраїнський - проросійський. Проукраїнський Кравчук - проросійський Кучма. І т. д. Згідно цієї формули наступний президент має бути проросійським. Судячи по рейтингах, таким президентом може стати Зеленський.І, справді, нічого українського в ньому я не бачу. Він дуже нагадує мені таких діячів як Червоненко, Рабинович, Співак, Голованов, Ганопольський .Вони не люблять наших національних героїв: Б. Хмельницького, Гонту із Залізняком, Бандеру. Співак називає себе продуктом "русской культуры".Голованов обурюється, що йому хтось заважає слухати Висоцького. Рабинович, кажуть злі язики, є власником ньюйоркської газети "Новое русское слово". Ганопольський заявив, що "родина там, где хорошо жить". Перші два закликають торгувати з Росією. Тобто, це космополіти, для яких національні українські інтереси не варті виїденого яйця, патріотизм вони вимірюють кількістю побудованих ними собачих будок. Одним словом, головне для них гешефт, сім'я, "историческая родина". В 90-ті роки ходила така байка чи правда,що Рабинович подарував золоту статую державі Ізраїль.

Пригадую один свій діалог з представником цього племені,бізнесменом, членом проросійської партії Союз. Спершу я з'ясував його національність. Це для мене, як лакмусовий папірець. Щоб нікого не образити із живущих в Україні, назовімо його ескімосом. Я йому кажу: "От ви молодці,ескімоси. Через стільки століть відродили свою державу. А чого жя ви нам, українцям, заважаєте будувати свою?" Він: "Хочеться Київської Русі." А я собі думаю: "Чорта з два тобі, ескімосу, хочеться КР. Тобі начхати на Україну, Росію, для тебе головне чим більший ринок, тим краще, тим більший твій гешефт."

Так само Зеленський. НАТО, ЄС йому непотрібні, бо там йому з його шутками нічого робити, ніхто його не зрозуміє. Його ринок це СНД, Митний союз. Тому він готовий впасти на коліна перед Путіним і здати Україну в лоно "единой и неделимой". Я переконаний, якщо він вийде в другий тур, за нього проголосують виборці Бойка, Вілкула, Мураєва, тобто проросійська п'ята колона плюс болото, яке керується принципом "хлеба и зрелищ".