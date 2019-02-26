Кримінал, ДТП та надзвичайні події: про що писали сумські сайти у лютому Найбільш популярними темами у сумських новинних сайтів є кримінальні та надзвичайні події та ДТП, і навіть вибори не змінюють цієї тенденції. Такими є результати моніторингу, проведеного представниками Інститутом масової інформації у лютому.

Моніторингом було охоплено п’ять найбільших за аудиторією сумських сайтів – Данкор онлайн, 0542.ua, Сумські дебати, SumyToday та The Sumy Post. Аналізувалася тематика усіх новин, які з’явилися у стрічці з 11 по 15 лютого, без врахування аналітичних статей, інтерв’ю, блогів та анонсів. Загалом було проаналізовано 859 новин.

Однозначним тематичним лідером є інформація про кримінальні, надзвичайні події та ДТП, а також їх подальший розгляд у судах. Такі новини складають 36% від усієї сумської новинної стрічки – це більше, ніж кожна третя новина в стрічці.

Ця тема є найпопулярнішою в усіх проаналізованих сайтах: складова кримінальної хроніки у загальній кількості новин коливається від 31% у The Sumy Post до 43% в 0542.ua. Здебільшого це матеріали, написані на основі прес-релізів поліції, прикордонників, прокуратури тощо, але, варто зауважити, що є і авторські матеріали.

Досить часто в інформаційних стрічках зустрічаються і новини на соціальну тематику, зокрема, теми медицини, освіти, субсидій та інших пільг. Про це сумські сайти пишуть у кожній п’ятій новині. Найбільше соціальними темами переймається The Sumy Post (29% від усіх новин), найменше – Данкор онлайн (14%).

Цікаво, що тема політики, попри активну кампанію з виборів президента, є не надто популярною в новинах Сумщини. Політичні новини складають менше 8% від їх загальної кількості, і навіть сайт 0542.ua, який є лідером з висвітлення політики, розмістив лише 11% таких матеріалів. Онлайн-ресурс “Данкор онлайн” взагалі мав лише 3% політичних новин у стрічці.

Суттєво відрізняється ставлення сайтів до висвітлення діяльності місцевої влади. Загалом цієї тематики стосується кожна десята сумська новина, але є однозначний лідер – сайт “Сумські дебати”, який присвячує цій темі 16% своїх матеріалів. Майже не цікавиться місцевою політикою сайт 0542.ua - таких новин в стрічці лише 3%.

Ще більша різниця у наявності на сайтах матеріалів спортивної тематики. “Данкор онлайн” присвячує спорту кожну п’яту новину (21%), інформуючи про будь-які змагання чи виступи сумських спортсменів з усіх видів спорту. У той же час майже не пишуть про спорт “Сумські дебати” та 0542.ua (5% і 2% відповідно).

Непопулярною темою у сумських журналістів є корупція та боротьба з нею. Як правило, цієї тематики стосується лише 2-3% матеріалів, а “The Sumy Post” за період моніторингу розмістив лише один такий матеріал (0,6% від усієї кількості).

Аналогічна ситуація і з темою культури – сайти публікують лише 3-4% новин з цієї сфери. Взагалі нецікавою є ця тема для 0542.ua (1% від усіх матеріалів). Як і нецікавою для всіх сайтів є тема екології: з усіх проаналізованих новин вдалося знайти лише по одному матеріалу екологічної тематики на “Данкор онлайн” та “The Sumy Post”, що загалом становить лише 0,2% від усього масиву проаналізованих новин.

Тематиці, яка стосується вразливих груп населення (внутрішньо переміщені особи, ветерани АТО, діти, етнічні, релігійні групи, ЛГБТ тощо), присвячені менше ніж 3% сумських новин. Трохи частіше про такі групи пишуть “The Sumy Post” (близько 4%) та 0542.ua (3%), майже не торкається теми вразливих груп “Данкор онлайн” (близько 2 %).

Протягом періоду моніторингу кожен з проаналізованих сумських сайтів розміщував приховану рекламу – рекламні матеріали, які подавалися у стрічці як новини і не позначалися відповідним маркуванням «реклама», «передвиборча агітація» тощо. Як правило, це була реклама політичних лідерів та кандидатів у Президенти, але також була присутня і комерційна реклама, розміщена у вигляді авторських новин. Серед фігурантів політичної прихованої реклами найбільше зустрічається Юрій Бойко, Юлія Тимошенко, Володимир Гройсман та Анатолій Гриценко.

Беззаперечним лідером за кількістю «джинси» є сайт 0542.ua, в стрічці якого за п’ять днів помічено 11 матеріалів прихованої реклами (12%, або кожен дев’ятий матеріал зі стрічки новин!). Найменше «джинсували» “The Sumy Post” (1% від усіх матеріалів) та “SumyToday” (1%).

Загалом, попри активну виборчу кампанію, політика та діяльність місцевої влади не надто цікавлять місцеві новинні сайти. Навіть та невелика кількість політичних новин, які можна побачити у стрічці новин, часто є прихованою рекламою («джинсою»), а не авторськими матеріалами. Натомість усі сайти найбільше уваги приділяють криміналу та інформації про дорожньо-транспортні і надзвичайні події. Якщо така тенденція збережеться, стрічка сумських новин ризикує перетворитися на суцільну кримінальну хроніку.

Олексій Захарченко, регіональний представник Інституту масової інформації в Сумській області

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