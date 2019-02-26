Блоги

Олексій Захарченко
Олексій Захарченко
Вчера 16:48173

Кримінал, ДТП та надзвичайні події: про що писали сумські сайти у лютому

Найбільш популярними темами у сумських новинних сайтів є кримінальні та надзвичайні події та ДТП, і навіть вибори не змінюють цієї тенденції. Такими є результати моніторингу, проведеного представниками Інститутом масової інформації у лютому.

Моніторингом було охоплено п’ять найбільших за аудиторією сумських сайтів – Данкор онлайн, 0542.ua, Сумські дебати, SumyToday та The Sumy Post. Аналізувалася тематика усіх новин, які з’явилися у стрічці з 11 по 15 лютого, без врахування аналітичних статей, інтерв’ю, блогів та анонсів. Загалом було проаналізовано 859 новин.

Однозначним тематичним лідером є інформація про кримінальні, надзвичайні події та ДТП, а також їх подальший розгляд у судах. Такі новини складають 36% від усієї сумської новинної стрічки – це більше, ніж кожна третя новина в стрічці.

Ця тема є найпопулярнішою в усіх проаналізованих сайтах: складова кримінальної хроніки у загальній кількості новин коливається від 31% у The Sumy Post до 43% в 0542.ua. Здебільшого це матеріали, написані на основі прес-релізів поліції, прикордонників, прокуратури тощо, але, варто зауважити, що є і авторські матеріали.

Досить часто в інформаційних стрічках зустрічаються і новини на соціальну тематику, зокрема, теми медицини, освіти, субсидій та інших пільг. Про це сумські сайти пишуть у кожній п’ятій новині. Найбільше соціальними темами переймається The Sumy Post (29% від усіх новин), найменше – Данкор онлайн (14%).

Цікаво, що тема політики, попри активну кампанію з виборів президента, є не надто популярною в новинах Сумщини. Політичні новини складають менше 8% від їх загальної кількості, і навіть сайт 0542.ua, який є лідером з висвітлення політики, розмістив лише 11% таких матеріалів. Онлайн-ресурс “Данкор онлайн” взагалі мав лише 3% політичних новин у стрічці.

Суттєво відрізняється ставлення сайтів до висвітлення діяльності місцевої влади. Загалом цієї тематики стосується кожна десята сумська новина, але є однозначний лідер – сайт “Сумські дебати”, який присвячує цій темі 16% своїх матеріалів. Майже не цікавиться місцевою політикою сайт 0542.ua - таких новин в стрічці лише 3%.

Ще більша різниця у наявності на сайтах матеріалів спортивної тематики. “Данкор онлайн” присвячує спорту кожну п’яту новину (21%), інформуючи про будь-які змагання чи виступи сумських спортсменів з усіх видів спорту. У той же час майже не пишуть про спорт “Сумські дебати” та 0542.ua (5% і 2% відповідно).

Непопулярною темою у сумських журналістів є корупція та боротьба з нею. Як правило, цієї тематики стосується лише 2-3% матеріалів, а “The Sumy Post” за період моніторингу розмістив лише один такий матеріал (0,6% від усієї кількості).

Аналогічна ситуація і з темою культури – сайти публікують лише 3-4% новин з цієї сфери. Взагалі нецікавою є ця тема для 0542.ua (1% від усіх матеріалів). Як і нецікавою для всіх сайтів є тема екології: з усіх проаналізованих новин вдалося знайти лише по одному матеріалу екологічної тематики на “Данкор онлайн” та “The Sumy Post”, що загалом становить лише 0,2% від усього масиву проаналізованих новин.

Тематиці, яка стосується вразливих груп населення (внутрішньо переміщені особи, ветерани АТО, діти, етнічні, релігійні групи, ЛГБТ тощо), присвячені менше ніж 3% сумських новин. Трохи частіше про такі групи пишуть “The Sumy Post” (близько 4%) та 0542.ua (3%), майже не торкається теми вразливих груп “Данкор онлайн” (близько 2 %).

Протягом періоду моніторингу кожен з проаналізованих сумських сайтів розміщував приховану рекламу – рекламні матеріали, які подавалися у стрічці як новини і не позначалися відповідним маркуванням «реклама», «передвиборча агітація» тощо. Як правило, це була реклама політичних лідерів та кандидатів у Президенти, але також була присутня і комерційна реклама, розміщена у вигляді авторських новин. Серед фігурантів політичної прихованої реклами найбільше зустрічається Юрій Бойко, Юлія Тимошенко, Володимир Гройсман та Анатолій Гриценко.

Беззаперечним лідером за кількістю «джинси» є сайт 0542.ua, в стрічці якого за п’ять днів помічено 11 матеріалів прихованої реклами (12%, або кожен дев’ятий матеріал зі стрічки новин!). Найменше «джинсували» “The Sumy Post” (1% від усіх матеріалів) та “SumyToday” (1%).

Загалом, попри активну виборчу кампанію, політика та діяльність місцевої влади не надто цікавлять місцеві новинні сайти. Навіть та невелика кількість політичних новин, які можна побачити у стрічці новин, часто є прихованою рекламою («джинсою»), а не авторськими матеріалами. Натомість усі сайти найбільше уваги приділяють криміналу та інформації про дорожньо-транспортні і надзвичайні події. Якщо така тенденція збережеться, стрічка сумських новин ризикує перетворитися на суцільну кримінальну хроніку.

Олексій Захарченко, регіональний представник Інституту масової інформації в Сумській області

Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО ”Інститут масової інформації” та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.

Политика
view counter
view counter
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.