Штрафи, передбачені законом #ЧужихДітейНеБуває, б’ють по кишені неплатників аліментів Спокійно жити і надалі накопичувати борги перед дітьми заважають положення закону #ЧужихДітейНеБуває. Ним запроваджена система фінансових санкцій для тих батьків, які не сплачують аліменти своїй дитині більше року – від 20% до 50% від суми боргу. До речі, з початку 2019 року на користь дітей Сумщини з неплатників аліментів вже стягнуто 351 тисячу гривень штрафу.

Так, на Охтирщині, на батька, який заборгував своєму синові більше 29 тисяч гривень, за порушення строків сплати аліментів були нараховані штрафні санкції у розмірі 13 тисяч гривень. Окрім того, державним виконавцем були внесені відомості про батька до Єдиного реєстру боржників аліментів,винесені постанови про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України, керування транспортними засобами, користування зброєю та полювання, а також накладені арешти на майно та кошти боржника. Такі заходи примусового виконання, змусили чоловіка сплатити аліментну заборгованість, штраф та виконавчий збір у повному обсязі.

Сумчанин, розлучившись зі своєю дружиною та переїхавши до іншого міста, жив своїм повсякденним життям, докине усвідомив, що перебуває в розшуку, як злісний неплатник аліментів своїм дітям,яким він заборгував більше 37 тисяч гривень. Не бажаючи перебувати в розшуковій базі Національної поліції України та в Єдиному реєстрі боржників, бути притягнутим до адміністративної відповідальності у вигляді суспільно корисних робіт та маючи намір жити «без обмежень» передбачених законом #ЧужихДітейНеБуває, батько знайшов кошти та сплатив всю суму в повному обсязі. Окрім того, ним було сплачено штраф у розмірі більше 11 тисяч гривень та виконавчий збір.

Ще один житель міста Суми,заборгувавши своїй дитині 41 тисячу гривень, отримав від державного виконавця 4 обмежувальніпостанови. Зважаючи на вказані обставини, боржником було сплачено 41 тисячу гривень аліментної заборгованості, майже 4 тисячі гривень штрафу та виконавчий збір.

Отож закон #ЧужихДітейНеБуває не дозволить залишити у спокої батьків, які мають заборгованість перед власними дітьми та змусить віддати на користь малечі не тільки передбачені рішенням суду аліменти, а ще й штрафи, нараховані за порушення строків сплати аліментів.