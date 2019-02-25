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Андрій Українець
Андрій Українець
28.02.2019 21:14250

Петіни 2000

Влада використовує ті самі методи підкупу виборців, що і Янукович у 2004 р.

   В кінці свого терміну Порошенко "прокинувся" і вирішив,що пора вже подумати і про народ. А то все про себе і про себе: і Ротердам плюс, і бізнес в Росії (який чи то припинився, чи ні), і зростання прибутків в десятки разів у 18 р. порівняно із 17 р.,якщо вірити Тимошенко. Треба і народу кинути кістку. І от, як із рога достатку, посипались різні блага: і томос, і монетизація пільг, і,звичайно, 2000 гр. бідним пенсіонерам.І все це приурочено під вибори. Звичайно, це банальний підкуп виборців шляхом використання владних повноважень. Дехто порівнює Петіни 2000 з поганою неправильною 1000 Тимошенко. Але я порівняв би цю ситуацію з історією аналогічного підкупу пенсіонерів у виконанні  угрупування Кучми- Януковича. Нагадаю, у 2004 р. "єдуни"- кучмісти продали зятю Кучми Пінчуку і Рінату Ахметову Запоріжсталь за 4 млрд гривень. (Забігаючи наперед, скажу, що пізніше при президенті Ющенко і прем'єрі Єханурові на єдиному чесному в історії України, як стверджує Юлія Тимошенко, конкурсі цей об'єкт перепродали за 24 млрд гривень. Тільки на одній цій оборудці банда украла абсолютно законно (вори в законі) 20 млрд гривень еквівалент 4 млрд доларів.) І віддали ці 4 млрд гривень Януковичу для підкупу пенсіонерів у вигляді доплат до пенсій до кінця 2004 р.,тобто до кінця виборчого процесу. Треба сказати, що це майже спрацювало - тільки Майдан перешкодив Януковичу стати президентом у 2004 р.

    Те саме сьогодні робить Порошенко за рахунок євробляхерів тільки на період виборів. А  де ж оті 4млрд доларів, які розкрадаються на митниці щороку, про що говорив і Гройсман,і західні експерти? Чому б їх не використати на постійне значне збільшення пенсій? Тому що митниця для нашої влади це святе, "священна корова". Ось що говорив Анатолій Гриценко на передачі "Свобода слова", посилаючись на митників, які розповідали йому, що: "оце коридор президента, оце прем'єра, оце спікера..."

   Так чим відрізняється, м'яко кажучи, команда Порошенка від команди Кучми-Януковича? Ті украли 4 млрд доларів на продажі "Запоріжсталі", ці- крадутьна митниці.

Политика Вибори Підкуп Порошенко Янукович

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