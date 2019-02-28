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Андрій Українець
Андрій Українець
Вчера 19:582051

Чи повідрубає Порошенко руки крадіям військового бюджету

Журналісти оприлюднили матеріали про багатомільйонні крадіжки в оборонній сфері. Чи виконає Порошенко обіцянку повідрубати руки крадіям

    У Порошенка з'явилась чудова нагода виконати свою недавню обіцянку рубати руки крадіям у військовій сфері під час війни. А заодно і дотриматися правила Лі Куан Ю, яке він цитував на початку своєї каденції, напутствуючи Ярему на посаду Генпрокурора. Тобто, посадити 2-3 своїх друзів. Правда, тоді було незрозуміло: чи то він жартував, чи говорив серйозно і чиїх друзів мав на увазі - своїх чи Яреми? З того часу "утекло много воды", а ніхто нікого не посадив: ні друзів Порошенка, ні Яреми, навіть ні друзів Януковича. Чи, може, в нашій країні нема кого садити, всі чесні? Так чому ж тоді по корупції ми "впереди планеты всей", навіть Росію обігнали, чого не було ні при Януковичу, ні при Кучмі? Навіть наші можновладці визнають, що тільки на митниці розкрадається 4 млрд доларів щорічно. А ще ж є Янтарна республіка, Ротердам плюс. Але то святе.

   І от така чудова нагода, подарунок долі: напередодні виборів журналісти-розслідувачі оприлюднили матеріали, які стосуються багатомільйонних крадіжок в оборонній сфері, які ніби-то вчиняла молода команда із 22річним сином найближчого багаторічного сподвижника Петра Олексійовича по бізнесу Гладковського під прикриттям високопоставленого батька. (Кляті журналюги: скільки їх не вбивай, не відрізай голови, не виганяй з країни, а вони не вгамовуються).

   Чому чудова нагода? Тому що, посадивши обох Гладковських хоча б тимчасово, хоча б в СІЗО, можна різко підвищити свій рейтинг і, якщо вірити соцопитуванням, практично гарантувати собі місце у фіналі президентських  виборів. Але тут важливо не "переусердствовать", не вийти на самого себе. Адже в цих крадіжках ніби-то була задіяна кузня самого Порошенка.

   Поки що Петро Олексійович обмежився тимчасовим відстороненням Гладковського від посади першого заступника секретаря РНБО. Слабовато. Я пригадую,як у далекому 2004 р. сам Порошенко негайно подав у відставку з посади секретаря РНБО після звинувачень його у корупції з боку керівника адміністрації тодішнього президента Ющенка Олександра Зінченка. Але то були інші часи, інший президент, поганий і "неправильний" Ющенко, інша посада у Петра Олексійовича. А замашки, схоже, не змінилися.

Политика Гладковский Лі Куан Ю Обіцянки Порошенко

Комментарии

Вячеслав Киричок

Андрію, замість того, щоб повторювати матеріали, які нібито "накопали" якісь  "журналісти-розслідувачі" (насправді хтось з прокуратури злив їм розслідування, яке вже більше двох років веде прокуратура), варто ознайомитись з інтерв'ю прокурора Луценка.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України" з Матвієм Ганапольським розповів про справу "Укроборонпрому", схеми підкупу виборців та зв'язки лідерки "Батьківщини" з російськими політтехнологами.

https://prm.ua/pro-ukroboronprom-pidkup-vibortsiv-ta-timoshenko-interv-yu-pryamogo-z-yuriyem-lutsenko/

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