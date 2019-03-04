Державна реєстрація прав власності

Доброго дня, Павле Дмитровичу! Хочу звернутися до Вас за порадою. Я довго судилася і нарешті виграла суд про визнання права власності на квартиру. Отримала рішення і тепер не знаю куди звернутися. Я людина похилого віку і мені складно самій розібратися в законах. Прошу, поясніть, що робити з цим рішенням суду?
Любов Кривенко
Для того, щоб уникнути плутанини, перш за все хочу пояснити, що таке державна реєстрація речових прав на нерухоме майно.Це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Які права підлягають державній реєстрації?
У нашій державі обов’язковій державній реєстрації прав на нерухоме майно підлягають:
До кого необхідно звернутись?
Сьогодні державну реєстрацію, зокрема права власності на об’єкти нерухомого майна (квартиру) здійснюють:
Які документи необхідно подати для державної реєстрації права власності?
Для реєстрації права власності на нерухоме майно на підставі рішення суду необхідно подати такі документи:
Як довго чекати?
Загалом державна реєстрація права власності та інших речових прав (крім іпотеки) проводиться протягом 5 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав і це коштує 190 грн.
За бажанням особи, реєстраційні дії можуть вчинятись у менші строки, але доведеться сплатити додаткові кошти. За реєстрацію протягом 2 робочих днів – 1920 грн, за реєстрацію протягом 1 робочого дня – 3840 грн, а якщо протягом 2 годин – 9600 грн.
Чи можуть відмовити у державній реєстрації прав?
Так, Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» містить перелік обставин, через дію яких може бути відмовлено у державній реєстрації прав. Наведу декілька з них:
Який результат розгляду поданих документів?
За результатом розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації.
Після проведення реєстраційних дій та внесення відповідного запису до Державного реєстру прав, формується витяг з такого реєстру, після чого реєстратор/нотаріус роздруковує витяг без використання спеціальних бланків з проставленням підпису та печатки. Тобто витяг з реєстру, що підтверджує проведення реєстрації права власності.
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