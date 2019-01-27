Букмекери зробили нові ставки на вибори в Україні. У найбільших конторах прогноз не змінився.
Як і раніше, букмекери більше вірять у те, що чинний глава держави Петро Порошенко зможе піти на другий термін. Коефіцієнт на його перемогу варіюється від 1,60 до 2,10.
Згідно з прогнозами експертів великих букмекерських компаній, друге місце зараз займає Володимир Зеленський, який випереджає Юлію Тимошенко.
Петр Порошенко - 2.10
Владимир Зеленский - 2.30
Юлия Тимошенко - 4.20
Анатолий Гриценко - 12.0
Юрий Бойко - 15.0
Олег Ляшуо - 35.0
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