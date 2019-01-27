Вибори президента. Ставки букмекерів Газета «Факти» опублікувала прогнози експертів букмекерських компаній на вибори президента.

Букмекери зробили нові ставки на вибори в Україні. У найбільших конторах прогноз не змінився.

Як і раніше, букмекери більше вірять у те, що чинний глава держави Петро Порошенко зможе піти на другий термін. Коефіцієнт на його перемогу варіюється від 1,60 до 2,10.

Згідно з прогнозами експертів великих букмекерських компаній, друге місце зараз займає Володимир Зеленський, який випереджає Юлію Тимошенко.

Петр Порошенко - 2.10

Владимир Зеленский - 2.30

Юлия Тимошенко - 4.20

Анатолий Гриценко - 12.0

Юрий Бойко - 15.0

Олег Ляшуо - 35.0