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Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
Вчера 23:33129

Вибори президента. Ставки букмекерів

Газета «Факти» опублікувала прогнози експертів букмекерських компаній на вибори президента.

Букмекери зробили нові ставки на вибори в Україні. У найбільших конторах прогноз не змінився.

Як і раніше, букмекери більше вірять у те, що чинний глава держави Петро Порошенко зможе піти на другий термін. Коефіцієнт на його перемогу варіюється від 1,60 до 2,10.

Згідно з прогнозами експертів великих букмекерських компаній, друге місце зараз займає Володимир Зеленський, який випереджає Юлію Тимошенко.

Петр Порошенко   - 2.10    

Владимир Зеленский   - 2.30  

Юлия Тимошенко     -  4.20    

Анатолий Гриценко   - 12.0

Юрий Бойко       -  15.0

Олег Ляшуо    -  35.0

Политика Вибори президента Владимир Зеленский Петро Порошенко Юлия Тимошенко

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