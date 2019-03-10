Стосується кожного: фахівці юстиції підвищують рівень обізнаності виборців Менш ніж за місяць в Україні відбудуться вибори Президента України. Згідно з опитуваннями, 47% громадян, які будуть голосувати вперше, не знають, як проголосувати на найближчих виборах, якщо будуть перебувати поза місцем реєстрації. А 60% переміщених осіб через бойові дії на Донбасі не знають, як голосувати в їхньому нинішньому місці проживанні.

В рамках всеукраїнської правопросвітницької кампанії «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!», ініційованої Міністерством юстиції спільно з Центральною виборчою комісією, задля підвищення рівня обізнаності виборців щодо виборчих прав та виборчих процедур до, під час та після голосування на виборах, фахівці юстиції Сумщини провели правопросвітницькі заходи по всій області. Під час таких зустрічей правники розповідали відвідувачам та працівникам установ, а також пересічним громадянампро алгоритм перевірки себе в Державному реєстрі виборців, процедуру зміни місця голосування, особливості голосування внутрішньо переміщених осіб та громадян, які знаходяться за кордоном.

Крім того, фахівці юстиції роздавали громадянам інформаційні буклети з зазначеної теми, а в установах куточки відвідувачів обладнали дорожньою картою виборця, де покроково розписані дії виборця:

Перевірити себе у списку виборців. Підготуватися, якщо громадянин голосуватиме не за зареєстрованим місцем проживання. Проголосувати в день виборів – 31 березня 2019 року. Проконтролювати хід виборів. В разі виявлення порушення – звернутися до голови виборчої комісії, офіційних спостерігачів або поліції.

Варто зазначити, що у громадян було дуже багато питань щодо зазначеної теми. На кожне з них правники дали чітке роз’яснення. Тож, проводячи таку правопросвітницьку роботу, фахівці юстиції підвищують рівень обізнаності громадян в питаннях виборчих прав та виборчих процедур.