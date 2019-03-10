Стосується кожного: фахівці юстиції підвищують рівень обізнаності виборців

В рамках всеукраїнської правопросвітницької кампанії «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!», ініційованої Міністерством юстиції спільно з Центральною виборчою комісією, задля підвищення рівня обізнаності виборців щодо виборчих прав та виборчих процедур до, під час та після голосування на виборах, фахівці юстиції Сумщини провели правопросвітницькі заходи по всій області. Під час таких зустрічей правники розповідали відвідувачам та працівникам установ, а також пересічним громадянампро алгоритм перевірки себе в Державному реєстрі виборців, процедуру зміни місця голосування, особливості голосування внутрішньо переміщених осіб та громадян, які знаходяться за кордоном.
Крім того, фахівці юстиції роздавали громадянам інформаційні буклети з зазначеної теми, а в установах куточки відвідувачів обладнали дорожньою картою виборця, де покроково розписані дії виборця:
Варто зазначити, що у громадян було дуже багато питань щодо зазначеної теми. На кожне з них правники дали чітке роз’яснення. Тож, проводячи таку правопросвітницьку роботу, фахівці юстиції підвищують рівень обізнаності громадян в питаннях виборчих прав та виборчих процедур.