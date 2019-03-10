На користь маленьких сумчан стягнуто 4 226 990 гривень аліментів Юстиція Сумщини продовжує реалізацію ініційованого Міністерством юстиції України закону #ЧужихДітейНеБуває, здійснюючи активну боротьбу з батьками, які не сплачують аліментів.

4 226 990 мільйонів гривень - саме таку суму за 2 місяці 2019 року стягнуто державними виконавцями Зарічного відділу на користь 1371 дитини завдяки пакету новацій та посиленню відповідальності за ухилення від сплати аліментів.

Інструменти впливу, надані законом, зокрема, обмежувальні постанови застосовано до 479 батьків. Обмеження щодо користування транспортними засобами накладено, на 479 особу.

Водночас, вперше в історії України реалізована ініціатива суспільно корисних робіт як одного із видів покарання для неплатників аліментів. На суспільно корисні роботи за рішенням суду направлено 4 осіб, завдяки чому дітям було перераховано 6165 гривень.

Юстиція Сумщини продовжує дбати про вчасне і повне стягнення аліментів, адже закони працюють, борги повертаються, батьки починають сумлінніше виконувати свої обов’язки перед дітьми. Врешті решт таке ганебне явище, як заборгованість по аліментах, буде подолане.