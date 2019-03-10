Смешко-антиГриценко Смешко відбирає проценти у Гриценка в боротьбі за президентство.

В Україні відбувається боротьба між українським світом і "русским миром". На кого з кандидатів у президенти прихильникам українського світу варто робити ставку?

Про Порошенка відомий російський політолог Бєлковський сказав, що це кандидат, на якого ставить Путін. І багато фактів свідчать на користь цього твердження.

Про Тимошенко той же Бєлковський сказав, що це та особа, на яку Медведчук звернув увагу Путіна, як на таку, яка може знівелювати негативні для Росії наслідки першого Майдану. І леді Ю успішно впоралася з цим завданням.

Зеленський це інкарнація Януковича, бо за нього збирається голосувати Юговосток. Той самий Юговосток, який подарував нам троянського коня Росії Януковича.

.

Про Бойка нема чого й говорити.

Залишається Гриценко, на мій погляд майже ідеальний проукраїнський демократичний кандидат.

Але нашкодити йому може Смешко. Політичнозовнішньо вони дуже схожі, отже мають спільний електорат. До недавнього часу Смешко, який часто світиться на різних каналах, мені подобався. Настороженість виникла, коли Смешка на роль кандидата благословив Гордон. Той Гордон, який раніше запускав по Україні різних ворожок, знахарів, чумаків і на цьому заробляв свій первісний капітал. Тепер він запустив у політичне плавання Смешка, розраховуючи, очевидно, в'їхати на його плечах до Верховної Ради. Бо перший похід туди Гордона в "одиночку" завершився фіаско, а статус депутата Київради він, очевидно, вважає недостойним власної персони, тому відмовився від цього статусу.

Далі мене буквально шокувала декларація Смешка. Багатий Буратіно. Порівняно з ним Гриценко жебрак.І от я вирішив проаналізувати декларацію Смешка.

З січня 2003 р. володіє будинком 400 кв. м в селі Музичі Київської обл., з липня 2004 р.- недобудованими будинками 5оо кв. м і 143 кв. м в тих же Музичах. Володіє 16 земельними ділянками в Київській, Черкаській, Львівській областях, придбаними з 1999 по 2011 роки. І прочая, і прочая.

Ну і що, скажете ви. А те що, як міг надбати все це добро бравий генерал, якщо він до першого Майдану весь час перебував на держслужбі і ніяким бізнесом займатися не міг. Звідки такі бабки?

В біографії Смешка до першого Майдану детально розписана його блискуча кар'єра, всі його достоїнства. А от після Майдану якась чорна дірка довжиною в десяток років. Чим він займався? СУдячи із статків, бізнесом, хоч сам кандидат про це не говорить.

На моє переконання головний критерій при виборі кандидата це патріотизм, бо,, як сказав відоми.й економіст В. Суслов, в Польщі все добре тому, що там при владі патріоти, а в Україні погано тому, що у нас патріоті при владі ніколи не були. Враховуючи те, що Смешко не "засвітився", як учасник другого Майдану і на ниві волонтерства, незважаючи на те, що під подушкою він зберігає 270 тис. дол., в Укрексімбанку 113 тис. євро, 121 тис. дол. і АЖ 9 тис. ГРИВЕНЬ, цей кандидат не відповідає критерію патріотизму.

Крім того "скажи мне, кто твой друг..." Я маю на увазі Гордона, якого важко зарахувати до українського світу.

Отже,виходить, що Смешко являєтся антиГриценко і ворогом українського світу.