Відповідь киян на жалюгідні натуги антипорошенківців У неділю 17 березня на Майдані Незалежності в Києві зібралися учасники акції "Руху нових сил" з вимогою про новий закон про вибори і відставку президента України Петра Порошенка.

Як повідомляє кореспондент «Української правди» з місця події, за станом на 12:10 в центрі столиці були присутні близько 1-1,5 тисячі учасників акції.

«Рух нових сил» ожив з напівмертвих після заяви одного з його засновників, Саакашвілі, повернутись в Україну 1 квітня. Як відомо, цьому говірливому порушнику кордону України і організатору 18 березня 2018 року шабашу за відставку президента України Петра Порошенка в’їзд в Україну заборонениний. Але Міхо сподівається, що Порошенко у першому турі виборів зазнає поразки, тому прикордонники не посміють його затримати.

Кияни гідно відповіли грузинському дебоширу. Хоча офіційно мітинг не оголошували, команда Порошенка поширили заклик зібратись на мітинг підтримки Порошенка як кандидата на президентський пост.

До 11-ї години на Михайлівській площі і частині прилеглих вулиць зібралось близько 25 тисяч народу. Картина нагадувала події 2004 року, коли на президента балотувався Ющенко. Тільки зараз народ скандував прізвище не Ющенка, а Порошенка. Президент оголосив яскраву промову, випромінюючи впевненість у своїй перемозі.

Деякі його прихильники були зворушені до сліз. Здається, у киян дурман, навіяний клоунами і популістами, розсіюється.