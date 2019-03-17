Скандал, прес-релізи та трохи аналітики: як сумські сайти писали про вибори Більше ніж півтори сотні публікацій, які інформують про хід виборчого процесу і можуть допомогти жителям Сумщини зробити свій вибір, опублікували десять найпопулярніших сайтів області за п’ять тижнів.

Експерти ІМІ проаналізували, як сумські онлайн-медіа надають корисну для виборців інформацію. Ми оглянули контент найбільших за аудиторією Інтернет-ЗМІ Сумської області з 1 лютого по 10 березня. Аналізувалися сайти Данкор онлайн, 0542.ua, Сумські дебати, Sumy.Today, The Sumy Post, RegioNews-Суми, Спецкор, Xpress, а також Неделя і Шостка.Инфо. Слід зазначити, що до уваги не бралися агітаційні матеріали кандидатів – як офіційні рекламні, так і прихована агітація.

Лідерами з висвітлення теми виборів стали RegioNews-Суми з понад 40 новинами виборчої тематики та Данкор онлайн і Sumy.Today, які розмістили по більш ніж 30 новин про вибори. Натомість майже не надавали корисної для виборців інформації 0542.ua, Спецкор, Неделя і Шостка.Инфо, обмежившись менше ніж п’ятьма такими новинами на своїх сторінках.

Підкуп чи не підкуп?

Однозначною топ-темою сумських онлайн-медіа став скандал з нібито зафіксованими в Сумах фактами підкупу виборців одним зі штабів і подальшою реакцією на це. Більшість ЗМІ детально висвітлювали процес: заяви поліції про нібито зафіксовані факти підкупу і затримання організаторів, а потім – заяви прокуратури щодо перевищення повноважень співробітниками поліції і відкриття проти них кримінального провадження.

Сумські дебати, Данкор онлайн і Sumy.Today висвітлили також реакцію топ-посадовців на цей виборчий скандал: Микола Лушпієнко: «Поліція є і буде поза політикою, незважаючи на тиск», Луценко прокомментировал конфликт силовиков в Сумах, Аваков отреагировал на обвинения полицейских в незаконном задержании в Сумах, Ілля Кива хоче звернутися до Юрія Луценка щодо дій прокурора Сумської області.

Прес-релізи

Сумські сайти, які найбільше висвітлювали виборчий процес, розміщували й іншу інформацію про порушення виборчого законодавства. Як правило, це була інформація з прес-релізів ОПОРИ, яка проводить спостереження за виборами і регулярно надає ЗМІ отриману інформацію: У Сумах під час «Ліги сміху» транслювали відеозвернення Зеленського, а у Конотопі провели безкоштовний концерт для студентів та військових, На Сумщині по-чорному піарили кандидатів у Президенти, Выборы-выборы: на Сумщине кандидатка в президенты нарушает закон, На Сумщині масово розповсюджують наліпки «Свинарчуків за ґрати».

Сайт RegioNews-Суми також регулярно розміщував інформацію від Служби безпеки України, пов’язану з виборами: На Сумщині СБУ блокувала спробу втручання спецслужб РФ у виборчий процес, СБУ закликає мешканців та гостей Сумщини бути пильними, СБУ попередила масштабну кібератаку на сайт ЦВК.

Процедурні моменти: формування комісій та списки виборців

Найбільше уваги процедурним моментам організації виборчого процесу приділив RegioNews-Суми. За п’ять тижнів сайт розмістив не менше 12 новин, у яких висвітлено інформацію про вартість виборів, залучення до забезпечення законності та правопорядку поліції та прокуратури, формування виборчих комісій та дільниць, змінам у списку кандидатів, правилам ведення виборчої агітації тощо: ЦВК збільшила видатки на вибори Президента майже на 10 мільйонів гривень, Правоохоронці Сумщини обговорили план дій по забезпеченню правопорядку під час виборчих перегонів, В прокуратурі обговорили забезпечення законності та правопорядку під час виборчого процесу, ЦВК сформувала остаточний список кандидатів у президенти, Інспекція з благоустрою Сум звернулась з закликом до представників кандидатів.

Також регулярно процедурні моменти висвітлювали Данкор онлайн, Sumy.Today і Сумські дебати, хоча останні сконцентрували в основному на процесі формування і роботи виборчих комісій: Хто очолив окружні виборчі комісії на Сумщині, У Глухові визначилися з головою та членами ОВК, На Сумщині змінили 24 членів ОВК за п’ять днів.

Більшість сайтів розмістили інформацію про необхідність перевірки себе у списку виборців та роз’яснення процедури, а RegioNews-Суми зробив це навіть тричі: В КВУ пояснили, як змінити місце голосування на виборах, Як перевірити себе у списку виборців?, Як проголосувати не за місцем прописки і знайти себе у списку виборців?

Діяльність кандидатів

Інформація про агітаційні поїздки кандидатів по регіону, а також їх знімання на користь інших кандидатів отримали регулярне висвітлення на сайті Xpress, який, зокрема, писав про візити Юлії Тимошенко, Євгенія Мураєва, Андрія Садового та інших.

Деякі сайти висвітлювали також роботу місцевих штабів, зокрема, аналіз списку довірених осіб кандидатів в регіоні: Выборы-выборы! Помощник мэра Сум стал представителем Зеленского на Сумщине, 94 довірених особи кандидатів у Президенти зареєстрували на Сумщині: хто вони?

Аналітика

Сумські медіа публікують небагато аналітичних матеріалів на виборчу тематику. Зі 164 матеріалів, які стосуються виборів, аналітикою можна назвати заледве чотири. Проте вже сам факт їх присутності на регіональних сайтах є позитивним і дає сподівання на отримання виборцем якісної і зрозумілої інформації. До аналітики можна віднести два матеріали на Данкор онлайн: Президентская гонка на Сумщине: первые итоги и прогнозы, Як минув перший місяць президентської виборчої кампанії на Сумщині, а також публікації в RegioNews-Суми ТОП 10 дивних обіцянок: КВУ проаналізував програми 44 кандидатів на пост Президента України та Sumy.Today 14 кандидатів у президенти потрапили до «сірого списку» через Крим.

Олексій Захарченко, регіональний представник ІМІ у Сумській області

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