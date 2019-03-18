Чи є Порошенко проукраїнським президентом Порошенко є ні проамериканським, ні проросійським, ні проукраїнським, а є пророшенівським. Для нього головне це гроші, сім'я. Щоб, не дай бог, син не потрапив на фронт, не загинув.

Відомий російський політолог Бєлковський сказав, що в цій виборчій кампанії Путін ставить на Порошенка. А прибічники Порошенка твердять, що тільки цей кандидат здатен протистояти Путіну. А в чому заключалось це протистояння на протязі 5 років президентства Порошенка?

На бігбордах гаранта написано: віра, мова, армія. Якщо він такий прихильник української церкви, то чому всі ці роки був прихожанином ворожої нам по суті російської церкви? Адже був Київський патріархат. Демонстрував лояльність до Путина?

Якщо він такий любитель української мови, то чому в колі сім'ї і свого найближчого оточення послуговується російською. В результаті такої політики, яка є продовженням політики Кучми, Януковича, через 27 років незалежності

навіть столиця Київ розмовляє переважно російською мовою, що дає привід Путіну вважати Україну частиною "русскаво мира" і втручатися у наші внутрішні справи.

До здобуття чехами незалежності Прага розмовляла німецькою мовою. Але вже через 20 років ситуація змінилась радикально: столиця заговорила чешською. Це сталося завдяки тому, що перший президент Масарик і наступні були

чехами і розмовляли чешською, подаючи гарний приклад своїм співвітчизникам. А за 5 років після революції гідності

Верховна Рада, повністю контрольована Порошенком, не спромоглася прийняти закон про державну мову.

Цікаво: чи володіє державною мовою російська невістка Президента. І чи відмовилась вона від російського громадянства? Пригадую, як оперативно Порошенко позбавив громадянства нардепа Артеменка через наявність у нього громадянства Канади. І навіть грозився подати до Верховної Ради як невідкладний законопроект про громадянство. Я пам'ятаю, як цькували Ющенка через його американську дружину, хоча та є етнічною українкою. До

того ж і Канада, і США являються нашими союзниками. А справа серйозна. Російська імперія загинула зокрема і тому,

що остання імператриця Марія Фьодоровна була німкенею, і тому під час війни під впливом поразок російської армії

піддані підозрювали її в зраді на користь Німеччини.

А тепер перейдемо до армії, предмет особливої гордості порохоботів. Вони постійно торочать, що українська армія

на десятому місці в Європі. Це якщо оцінювати за чисельністю і за обсягом фінансування. (До речі, міністр оборони

Полторак сказав, що у 2018 р. армія була профінансована на 60 % від МІНІМАЛЬНОІЇ потреби). Але ж боєздатність

армії визначається не тільки за цими показниками, а й якістю зброї, командування, станом оборонпрому та багатьма

іншими показниками. І гріш ціна цій боєздатності, якщо ми в рази поступаємось нашому ворогу Росії і за чисельністю, і за якістю зброї, і за зарплатою військовослужбовців. Про яку обороноздатність можна говорити, якщо боєприпасів на 7 днів війни, у 2018 р. з лав армії звільнились 28 тис. контрактників, 8 тис. добровольців режим Порошенка кинув у тюрми, план мобілізації у Києві у 2018 р. був виконаний лише на 8 %. І т. д., і т. п. То де ж тут протистояння Путіну?

Зовсім не свідчить про пропротистояння факт Липецької фабрики, гідний занесення до книги Гінеса. Ніколи в історії людства не було такого, щоб головнокомандуючий мав бізнес на території ворога.

Пояснюється цей факт і багато інших ганебних фактів (в тому числі скасування повністю підконтрольним Порошенку Конституційним судом закону про незаконне збагачення, якого домагався Захід в обмін на безвіз, грандіозний скандал про крадіжки в оборонпромі) просто: Петро Олексійович не патріот, не державний діяч, він бізнесмен. А для бізнесмена, як сказав Карл Маркс, головне це прибуток, і задля нього він піде на любий злочин.