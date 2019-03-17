Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» разом з Інститутом стратегічних досліджень та прогнозів «Янус» провів загальнонаціональне дослідження з 9 по 14 березня 2019 року.
Вибірка: 2 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей).
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Близько 77,4% українців стверджують, що обов’язково будуть голосувати на майбутніх виборах Президента України 31 березня. Вагаються у своїх намірах прийти на виборчі дільниці в день голосування 12,1% опитаних. Близько 10,6% респондентів впевнені, що не будуть голосувати.
Таблиця 1.
«Скажіть, будь ласка, чи будете Ви голосувати на виборах Президента України, які відбудуться в березні 2019 року?»
Обов’язково буду голосувати - 77,35 %
Важко сказати, буду голосувати чи ні - 12,10 %
Впевнений, що не буду голосувати - 10,55 %
Найбільшу підтримку населення серед тих, хто візьме участь у голосуванні отримав би Володимир Зеленський (20,5%).
Друге місце посідає Петро Порошенко – 13,3%.
За Юлію Тимошенко готові відати свій голос 9,5%
За Юрія Бойка готові проголосувати 6,9%
За Анатолія Гриценка та Олега Ляшка – 6,2% та 4,1% відповідно.
Загалом, близько 25,7% виборців на даний момент ще не знають, за кого голосувати (серед тих, хто піде на вибори).
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