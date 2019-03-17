Вибори президента. Соціологічне дослідження SOCIS, 20 березня Зеленський зберігає лідерство. Порошенко виходить на друге місце. Рейтинг Тимошенко впав.

Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» разом з Інститутом стратегічних досліджень та прогнозів «Янус» провів загальнонаціональне дослідження з 9 по 14 березня 2019 року.

Вибірка: 2 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей).



ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Близько 77,4% українців стверджують, що обов’язково будуть голосувати на майбутніх виборах Президента України 31 березня. Вагаються у своїх намірах прийти на виборчі дільниці в день голосування 12,1% опитаних. Близько 10,6% респондентів впевнені, що не будуть голосувати.

Таблиця 1.

«Скажіть, будь ласка, чи будете Ви голосувати на виборах Президента України, які відбудуться в березні 2019 року?»

Обов’язково буду голосувати - 77,35 %

Важко сказати, буду голосувати чи ні - 12,10 %

Впевнений, що не буду голосувати - 10,55 %

Найбільшу підтримку населення серед тих, хто візьме участь у голосуванні отримав би Володимир Зеленський (20,5%).

Друге місце посідає Петро Порошенко – 13,3%.

За Юлію Тимошенко готові відати свій голос 9,5%

За Юрія Бойка готові проголосувати 6,9%

За Анатолія Гриценка та Олега Ляшка – 6,2% та 4,1% відповідно.

Загалом, близько 25,7% виборців на даний момент ще не знають, за кого голосувати (серед тих, хто піде на вибори).