Блоги

Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
Сегодня 12:44127

Вибори президента. Соціологічне дослідження SOCIS, 20 березня

Зеленський зберігає лідерство. Порошенко виходить на друге місце. Рейтинг Тимошенко впав.

Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» разом з Інститутом стратегічних досліджень та прогнозів «Янус» провів загальнонаціональне дослідження з 9 по 14 березня 2019 року.

 Вибірка: 2 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей).

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 Близько 77,4% українців стверджують, що обов’язково будуть голосувати на майбутніх виборах Президента України 31 березня. Вагаються у своїх намірах прийти на виборчі дільниці в день голосування 12,1% опитаних. Близько 10,6% респондентів впевнені, що не будуть голосувати.

 Таблиця 1.

 «Скажіть, будь ласка, чи будете Ви голосувати на виборах Президента України, які відбудуться в березні 2019 року?»

Обов’язково буду голосувати - 77,35 %

Важко сказати, буду голосувати чи ні - 12,10 %

Впевнений, що не буду голосувати - 10,55 %

 Найбільшу підтримку населення серед тих, хто візьме участь у голосуванні отримав би Володимир Зеленський (20,5%).

Друге місце посідає Петро Порошенко – 13,3%.

За Юлію Тимошенко готові відати свій голос 9,5%

За Юрія Бойка готові проголосувати 6,9%

За Анатолія Гриценка та Олега Ляшка – 6,2% та 4,1% відповідно.

 Загалом, близько 25,7% виборців на даний момент ще не знають, за кого голосувати (серед тих, хто піде на вибори).

Политика Вибори президента Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко

По тематике

Вячеслав Киричок
Відповідь киян на жалюгідні натуги антипорошенківців

У неділю 17 березня на Майдані Незалежності в Києві зібралися учасники акції "Руху нових сил" з вимогами прийняття нового закону...

Вячеслав Киричок 17.03.2019 23:50
Вячеслав Киричок
Вибори президента. Ставки букмекерів

Газета «Факти» опублікувала прогнози експертів букмекерських компаній на вибори президента....

Вячеслав Киричок 10.03.2019 23:33
Вячеслав Киричок
Як нам знайти свого Вашингтона?

Чим частіше будемо міняти владу, тим скоріше натрапимо на свого Вашингтона...

Вячеслав Киричок 27.01.2019 00:28
Вячеслав Киричок
Сюрпляс кандидатів у президенти

У трекових гонщиків на велосипедах є цікавий тактичний прийом. Називається він «сюрпляс». У гонці переслідцування після команди: «Марш!» спортсмени не...

Вячеслав Киричок 22.01.2019 00:08
Вячеслав Киричок
«Темна конячка» виходить на світло?

В час президентських виборів буває, що несподівано як Пилип з конопель виринає фігура, що сплутує плани інших кандидатів та...

Вячеслав Киричок 14.01.2019 02:24
view counter
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.