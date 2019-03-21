Зе і Ля. Змагання двох блазнів Український парламент часто називають цирком. І це справедливо. Адже багато в парламенті блазнів. Вони розважають і веселять публіку, до якої належать як самі депутати, так і громадяни, що їх обрали.

Особливим успіхом користується блазень Ля. Невеличкий мужичок, а голос дай бог. Такому голосу позаздрять навіть оперні співаки. Якщо Ля почне якусь арію про «скотиняк», що обкрадають і об’їдають нещасний народ, то перекричати його не можуть навіть найбільш галасливі депутати.

Одна біда у Ля – надто квола будова тіла. Йому протипоказано перебування перед опонентом на відстані випростаної руки. Адже опонент не може його перекричати, коли блазень нахабно лізе на рожен. І опоненту не залишається нічого іншого, як зацідити нахабі в пику.

Останнім часом Ля знайшов ефективний захист від таких прикрощів. Він став робити вилазки до парламентської трибуни, до спікера Верховної Ради чи до урядової ложі в оточенні всієї своєї фракції. Добратись до його фейсу вже нікому не вдається, бо, на відміну від нього, мужики в його фракції дебелі.

Блазень Ля великий мастак на всілякі фішки. То принесе до зали Верховної Ради пригорщу рідної української землі і припадає до неї губами: «Не дозволю продати нашу матінку-землю нікому!». То приведе під Верховну Раду корів і цілує їх в морди, що дає підстави підозрювати його в зоофілії. То разом зі своїми соратниками ставить якогось чиновника на коліна чи кидає його в сміттєвий бак. Людям такі витівки подобаються. Адже прикольно.

Так би і благоденствував Ля, якби не трапилась оказія – чергові вибори президента України. І тут, на біду блазня Ля, несподівано з’явився блазень Зе, професійний лицедій, який вирішив також балотуватися на президентське крісло. А прихильником Зе виявився той же недалекоглядний прошарок виборців, що і у кандидата Ля. Цей прошарок не заморочується програмами кандидатів, він вимагає від влади лише хліба і видовищ. Щодо хліба, то невідомо, чи забезпечить цим продуктом Зе виборців, а щодо видовищ, то цими штуковинами Зе заповнив Інтернет по зав’язку.

Рейтинг блазня Ля катастрофічно впав. Змагатись йму з блазнем-професіоналом не під силу. Про президенство вже не можна і мріяти. Є навіть побоювання, що його команда може не подолати 5-ти відсотковий бар’єр проходу до парламенту.