Дурдом або "королевство кривых зеркал" 2 Українська влада своєю поведінкою постійно спонукає нас, українців, до висновку, що ми живем таки в дурдомі.

Українська влада своєю поведінкою постійно спонукає нас, українців, до висновку, що ми живем таки в дурдомі.

Давайте візьмемо, наприклад, останній корупційний скандал в Укроборонпромі. Порохоботи обрали наступну лінію захисту: взяли лише один аспект цього скандалу - контрабанду запчастин з Росії. І зробили вигляд, що не помітили всі інші: роль старшого Гладковського, те, що накручували ціни в 3-5 раз і т. д. Порохоботи визнають: да, мала місце контрабанда, але іншого виходу не було, і люди, які організували цю контрабанду, це насправді герої, і їх треба не карати, а нагородити.

Щось подібне я вже чув раніше, коли Юлія Тимошенко була прем'єр-міністром і сталося вбивство членом її фракції місцевим феодалом Лозінським простого селянина Олійника. Таке собі сафарі влаштував Лозінський разом з місцевими керівниками правоохоронних органів. Перша реакція тодішніх міністра МВД Луценка і керівника СБУ Турчинова була приблизно така ж, як і позиція нинішньої влади у випадку з оборонпромом: це не вбивця, це герой, він знешкодив небезпечного злочинця, його треба не карати, а нагородити.

Ще один приклад дуремарства,який я спостерігав на пропорошенківському "Кривому" каналі. Намагалися дискредитувати чесного полковника Гриценка за його чесність. Ведучий так званий Вересень розповідав, як його батько, керівник наукової організації, в свою чергу розповідав йому про своїх підлеглих. Серед них було кілька чесних, але толку від них не було. Решта були жуліками, крадіями, але одночасно вони були ефективними менеджерами, при них все працювало. Тобто порохобот підводить глядачів до висновку, що краще хай при владі будуть жуліки, аніж чесні. Але ж, пане Вересень, ці жуліки призвели до загибелі супердержаву СССР (і за це їм спасибі) і тепер роблять те саме з Україною: маємо купку супербагатих жуліків-олігархів і найбіднішу країну в Європі. А чесні непрофесіонали Лех Валенса і Вацлав Гавел привели свої нації в "золотий" мільярд населення Землі.