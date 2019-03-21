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Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
Вчера 23:31133

Социологи показали последние исследования накануне выборов

Рейтинг шоумена Владимира Зеленского в списке кандидатов в президенты перевалил за 30%. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии 14-22 марта 2019 года.

Среди тех, кто точно определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев.

Далее идут президент Петр Порошенко (17,1%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5%).

Замыкают пятерку самых рейтинговых кандидатов лидер от "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко (10,4%) и председатель партии "Громадянська позиция" Анатолий Гриценко (6,9%).

Источник: 1 + 1

Политика Анатолий Гриценко Владимир Зеленский Выборы президента Петр Порошенко Юлия Тимошенко

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