Социологи показали последние исследования накануне выборов

Среди тех, кто точно определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев.
Далее идут президент Петр Порошенко (17,1%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5%).
Замыкают пятерку самых рейтинговых кандидатов лидер от "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко (10,4%) и председатель партии "Громадянська позиция" Анатолий Гриценко (6,9%).
Источник: 1 + 1
Український парламент часто називають цирком. І це справедливо. Адже багато в парламенті блазнів. Вони розважають і веселять публіку, до якої...
Зеленський зберігає лідерство. Порошенко виходить на друге місце. Рейтинг Тимошенко впав....
Газета «Факти» опублікувала прогнози експертів букмекерських компаній на вибори президента....
Сьогодні прочитав блог Андрія Українця "Зеленський - погігшений варіант Порошенка". Оскільки під блогами не проходять чомусь коментарі (про це я...