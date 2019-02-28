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Олексій Захарченко
Олексій Захарченко
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Системна «джинса» та інформаційні хвилі: якими були кандидати в Президенти на сторінках сумських онлайн-медіа

Регулярне розміщення матеріалів із ознаками замовності від виборчих штабів і практично повна відсутність авторських новин – так висвітлювали діяльність кандидатів у Президенти сумські онлайн-медіа у березні.

ІМІ промоніторив контент найбільших за аудиторією Інтернет-ЗМІ Сумської області з 1 по 7 березня, і проаналізував, як сумські онлайн-медіа висвітлюють діяльність кандидатів у Президенти України. Аналізувалися сайти Данкор онлайн, 0542.ua, Сумські дебати, Sumy.Today, The Sumy Post, RegioNews-Суми, Спецкор, Xpress, а також Неделя і Шостка.Инфо. До уваги бралися як авторські матеріали видань, так і матеріали, які мали ознаки замовності («джинса»). Матеріали аналізувалися за трьома показниками: нейтральні/позитивні/негативні.

Результати моніторингу показали, що онлайн-видання Сумщини практично не висвітлюють діяльність кандидатів у авторських новинах – за проаналізований період у десяти виданнях зафіксовано лише вісім новин про діяльність учасників президентських перегонів. У той же час новин з ознаками замовності аналогічної тематики за цей же період було опубліковано вчетверо більше – 32.

Відмова від участі у виборах та візити в область

Якщо не враховувати замовні матеріали, то причиною згадування кандидатів в онлайн-медіа, як правило, ставали факти знімання ними своїх кандидатур з виборів на користь інших кандидатів. Так, про рішення Андрія Садового та Дмитра Гнапа зняти свої кандидатури на користь Анатолія Гриценка писали Данкор онлайн (Минус один: Садовый отказался от борьбы за президентское кресло, Минус два: Дмитрий Гнап снялся с выборов президента) та Xpress (Кандидат Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка, Ще один кандидат знявся з перегонів на користь Анатолія Гриценка). В усіх випадках це були короткі нейтральні повідомлення, без бекграунду і аналізу.

Ще однією причиною потрапляння інформації про кандидатів на сторінки медіа були їхні візити до області в рамках агітаційної роботи. Проте і в даних випадках ЗМІ, як правило, публікували замовні матеріали про це від виборчих штабів. Авторські інформативні нейтральні матеріали опублікували знову ж таки лише Xpress: Завтра у Суми приїде Євгеній Мураєв та Данкор онлайн: На Сумщине 60 полицейских стерегут кандидата в президенты с 70 протестующими, перекрывшими дорогу. В останньому випадку лише Данкор онлайн, надаючи інформацію про перекривання автодороги протестантами на чолі з кандидатом в Президенти, назвав прізвище кандидата Капліна. Усі інші сумські видання обмежилися або лише формулюванням «один з кандидатів», або ж взагалі не згадали про присутність кандидата на цій акції протесту.

Важко назвати суспільно важливою новиною те, що житель області опублікував у себе на сторінці в Фейсбук фото п’ятнадцятирічної давнини з тоді ще майбутнім кандидатом в Президенти. Але цей факт також став інформаційним приводом для двох місцевих ЗМІ. Видання Шостка.Инфо розмістило новину Шосткинец опубликовал фото, на котором молодой Зеленский в форме, яку потім передрукували Сумські дебати – Шосткинец: «А ведь тогда я даже предположить не мог, что этот человек будет кандидатом в президенты».

Однозначно можна констатувати, що сумські онлайн-медіа практично не висвітлювали діяльність кандидатів у своїх авторських новинах. За сім днів у десяти найпопулярніших інтернет-ЗМІ з’явилося лише вісім новин: по дві - про Дмитра Гнапа, Андрія Садового і Володимира Зеленського, і ще по одній - про Сергія Капліна та Євгенія Мураєва.

Відносним лідером серед згадування кандидатів у своїх новинах можна назвати Данкор онлайн з трьома публікаціями, ще по дві новини розмістили Сумські дебати та Xpress, і одну - Шостка.Инфо.

Інформаційні хвилі та системна «джинса»

Значно ґрунтовніше сумські онлайн-медіа висвітлювали діяльність кандидатів в Президенти матеріалами з ознаками замовності – фактично, рекламою, поданої у вигляді новин. Можна відзначити два види такого висвітлення: інформаційні хвилі за підсумками візитів кандидатів в область та системне і регулярне розміщення матеріалів від кандидата в окремих ЗМІ.

У період, який досліджувався, Сумщину відвідали кандидати Юрій Дерев’янко, Сергій Каплін та Євгеній Мураєв. За результатами візиту перших двох спостерігалися майже ідентичні медіа-хвилі. Візит Сергія Капліна позитивно висвітлили чотири видання - Данкор онлайн, 0542.ua, Sumy.Today, The Sumy Post (до речі, використавши в публікаціях ідентичне фото): Сергій Каплін: Якщо в наступному парламенті не буде соціальної сили, не буде України, Сергій Каплін: «Олігархи підпалили сьогодні країну, врятувати її можуть тільки соціал-демократи», «Олігархи «підпалили країну». Нам треба врятуватися від пожежі», – кандидат у президенти Сергій Каплін у Сумах, Сергій Каплін: «Боротьба розгортається не між Зеленським, Тимошенко і Порошенко, а між Порошенко і Коломойським».

Медіа-висвітлення візиту Юрія Дерев’янка було ще показовішим: до чотирьох згаданих вище видань додалося Шостка.Инфо, і всі п’ять розмістили абсолютно однаковий матеріал хвалебний під заголовком «Під час візиту в Суми Дерев’янко закликав жінок йти в політику: Вас має бути 50% у владі!» (Данкор онлайн, 0542.ua, Sumy.Today, The Sumy Post, Шостка.Инфо).

Інформаційний супровід візиту Євгенія Мураєва здійснив Xpress: Сумчан запрошують на зустріч з кандидатом в президенти Євгенієм Мураєвим, Кандидат Євгеній Мураєв зустрівся з виборцями Сумщини, Кандидат Мураєв знявся з виборів на користь Вілкула. У даному випадку інформація подавалася нейтрально, без відвертих вихвалянь кандидата.

Інший вид «співпраці» кандидатів з медіа – системне і масове розміщення своїх матеріалів. Такий вид роботи практикує штаб Юрія Бойка – за тиждень моніторингу вісім його матеріалів позитивного спрямування опублікували Сумські дебати і дев’ять – 0542.ua. Іноді ЗМІ дещо видозмінювали заголовок публікацій (при цьому текст їх залишався однаковим): Бойко рассказал о своих главных пяти шагах после победы на выборах, Бойко: Главные задачи после выборов – мир и снижение тарифов, Юрий Бойко рассказал о пути достижения мира в Украине, Юрий Бойко рассказал, как восстановить мир в Украине. У інших випадках навіть заголовок залишався однаковим: «Юрий Бойко: После победы на выборах мы вернём льготы аграріям» (0542.ua, Сумські дебати).

Загалом, сумські онлайн-медіа віддають перевагу розміщенню замовних матеріалів від кандидатів, практично не висвітлюючи їхню діяльність у звичайних новинах. При цьому навіть не переймаючись тим, щоб надати цим матеріалам хоча б вигляд авторських.

Беззаперечним лідером з розміщення “джинси” став Юрій Бойко з 17 замовними публікаціями - це більше, ніж половина усіх таких публікацій в сумських онлайн-медіа. Можна відзначити також активність у медіа Сергія Капліна, Юрія Дерев’янка та Євгенія Мураєва - наслідком їхніх візитів на Сумщину стали по чотири замовних публікації на кожного.

Серед сайтів лідерами з “джинсового” висвітлення діяльності кандидатів став 0542.ua - 12 замовних новин за сім днів. Також активно розміщували матеріали з ознаками замовності Сумські дебати - вісім публікацій. На решті онлайн-медіа за період моніторингу кількість “джинси” вимірювалася двома-трьома публікаціями.

Олексій Захарченко, регіональний представник ІМІ у Сумській області

Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID “Медійна програма в Україні”, який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО “Інститут масової інформації” та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.

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