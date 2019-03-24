Порошенко наздоганяє Зеленського - соцдослідження Центру Разумкова Лідерка "Батьківщини" та кандидат в президенти Юлія Тимошенко не потрапить у другий тур виборів, її обігнали чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Про це йдеться в дослідженні проведеному соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 березня 2019 року.

Згідно з дослідженням, серед кандидатів на президентську посаду лідером є В. Зеленський — серед усіх респондентів за нього збираються проголосувати 18,8% (серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме — 24,8%). Другу позицію займає П. Порошенко (відповідно 15,7% і 22,1%), третю — Ю.Тимошенко (відповідно 11,5% і 14,8%).

За Ю. Бойка мають намір проголосувати 7,3% усіх респондентів і 10,0% тих, хто прийде на вибори і визначився, за кого голосуватиме, за А. Гриценка — відповідно 6,1% і 8,2%, за О. Ляшка — відповідно 4,7% і 6,0%, за О. Вілкула — відповідно 3,3% і 4,6%, за І. Смешка — відповідно 2,9% і 3,7%, за Р. Кошулинського — відповідно 1,1% і 1,5%, за О.Шевченка — відповідно 1,0% і 1,5%. Кожен з інших кандидатів набирає менше 1% голосів виборців.

У регіонах за В. Зеленського мають намір голосувати від 12% опитаних на Заході країни до 26% на Півдні, рівень підтримки Ю. Тимошенко — від 7% на Сході країни до 15% — у Центрі. За П. Порошенка частіше готові віддати свої голоси жителі Заходу (24%) і Центру (17%) країни порівняно з Півднем (8%) і Сходом (11%), тоді як Ю. Бойко, навпаки, насамперед може розраховувати на підтримку жителів Сходу (13%) і Півдня (13%) — у Центральному і Західному регіонах за нього готові проголосувати лише відповідно 5% і 2% опитаних.

Чим молодші респонденти, тим частіше вони готові голосувати за В. Зеленського (їх частка зростає від 6% серед тих, кому 60 і більше років, до 39% серед молоді віком від 18 до 29 років). П. Порошенко менш популярний у наймолодшій віковій групі (серед респондентів віком менше 30 років за нього збираються голосувати 9%). Ю.Тимошенко найбільшу підтримку має серед виборців віком 50-59 років (14%) і віком 60 і більше років (18%). Це ж саме стосується і Ю.Бойка (у цих вікових групах за нього збираються голосувати відповідно 11% і 12%).

Джерело: телеканал «Прямий».