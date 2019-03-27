Санкції закону #ЧужихДітейНеБуває не дозволяють батькам нехтувати своїми дітьми Градус цікавості до реалізації ініціативи Мін`юсту #ЧужихДітейНеБуває й на сьогодні залишається високим. Щоденно органи виконавчої служби стягують з горе-батьків великі суми заборгованих перед дітьми аліментів. Так, з початку 2019 року на користь малечі Сумщини було стягнуто 36 мільйонів гривень.

Сумчанин Максим рік ухилявся від сплати аліментів, накопичуючи борги перед донькою. За вказаний термін чоловік заборгував чаду понад 21 тисячу гривень. Щоб забезпечити стягнення цих коштів, спеціалісти юстиції застосували обмежувальні заходи, скориставшись інструментами закону #ЧужихДітейНеБуває.

Також до батька, який забув про свої фінансові зобов’язання перед дитиною, було застосовано ще й фінансові санкції – накладено штраф у розмірі 20% від суми боргу за несплату аліментів, сукупний розмір якого становить понад 1 рік, в розмірі більше ніж 4 тисячі гривень, та виконавчий збір у сумі понад 2 тисячі гривень. Зрозумівши, що відтягувати сплату далі буде ще дорожче, адже від фінансових санкцій не сховатися, і вони будуть тільки зростати, батько сплатив борг у повному обсязі.

Аналогічні дії виконавців сприяли тому, що й ще один сумчанин, який забув про свої батьківські обов’язки, сплатив більше 16 тисяч гривень на користь доньки Даніели.