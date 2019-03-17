Від Кравчука до Зе? Або чому ми бідні Кого обираємо, так і живемо. Давайте вчитися принаймі на власних помилках

Як відомо, є такий крилатий вислів: ми бідні, тому що дурні. І справді, якщо проаналізувати наші вибори, починаючи від першого президента і до, боюсь, якби не останнього, то важко не погодитись з таким діагнозом. В той час, як наші сусіди поляки вибрали президентом борця з комуністичним режимом Леха Валенсу, і тому сьогодні в них все добре, ми обрали президентом Кравчука, який був одним із стовпів цього режиму в Україні і боровся з такими як Валенса. І тому у нас із самого початку все пішло наперекосяк. Тому ми швиденько розчарувалися в незалежності і проголосували за проросійського Кучму, сподіваючись, що він поверне Україну в лоно єдіной і нєдєлімой. Але знову прорахувались: Кучма виявився не дурак. Навіщо йому ставати васалом Єльцина чи Путіна, якщо можна стати царем всєя України. Кучма породив небачену до нього корупцію, табун олігархів неукраїнського походження,які за безцінь заволоділи нашими заводами, параходами, засобами масової інформації, і все йшло до того, що скомпроментований убивством Гонгадзе Кучма таки здасть нас Росії. Але цьому перешкодила краща частина українського суспільства, і тому ми обрали єдиного за словами Степана Хмари в новітній українській історії українського президента Ющенка.

На жаль, будучи успішним керівником Нацбанку і прем'єр-міністром,за що ми його і обрали, Ющенко виявився неефективним президентом. Чи то хвороба йому завадила, чи то Юля спритно зробила підніжку, чи то брак лідерських якостей, але ми в черговий раз розчарувалися в українській державі і голосами проросійської п'ятої колони і українського болота обрали представника "русского мира", вчорашнього зека Януковича, керуючись принципом: "Это подлец, но это наш подлец". З сумом я спостерігав, як ця російська маріонетка швидко демонтує українську державу, розставляючи на ключові посади агентів "русского мира". Здавалось, ніщо йому в цьому не завадить. Але сталося чудо- революція гідності, і український світ знову переміг.

Здавалос, це остаточна перемога. Але сталося непередбачене: ми вперше в нашій історії обрали на свою голову президентом олігарха. Я також голосував за Порошенка, зокрема враховуючи такі його плюси: Негайно подав у відставку з посади секретаря РНБО у 2005 р., коли його звинуватили в корупції- вчинок європейського політика. Власник 5 каналу, який відіграв надзвичайно важливу роль в перемозі обох Майданів. Приймав активну участь і фінансував обидва Майдани. Якщо вірити його розповідям на передачах у Шустера- успішний менеджер, бізнесмен і власник промислово-фінансової імперії, середня зарплата працівників якої складала 700 у. є. Прекрасний оратор, до того ж володіє англійською мовою. Здавалось, таким же успішним менеджером Порошенко стане для всієї України.

Але П. О. виявився "двуликим Янусом", він нас банально обдурив, кинув. Да що вже там говорити про пересічних українців, якщо Порошенко обдурив САМОГО Савіка Шустера, який після того, як був витіснений з інформаційного простору України, ображався:"Я думал, что он европейский человек, а он...:

Я думаю, що кидок Порошенка пояснюється відсутністю в ньому укра\їнського патріотизму. П. О. навіть народився не в Україні, а на території сучасного Придністров'я. І, якби в нас діяло американське законодавство, не бачити б Порошенку президенства.

Підсумовуючи сказане, на жаль доводиться констатувати,що від виборів до виборів ми, українці, не розумнішаїмо, а скоріше навпаки. (Тому і відстаємо все більше не тільки від наших сусідів, а й від багатьох країн Азії, Африки.) Зокрема про це свідчить несподівана і аномальна Земанія, яка охопила значну частину суспільства. Ми пережили Януковича, Порошенка. А чи переживемо Зе, який на мій погляд не відповідає жодній із обов'язкових вимог до політика і президента зокрема: він не патріот, не професіонал, не порядний, не українець, він бізнесмен. Одним словом, він Не.