Прикол Зеленського. Блискуча відповідь Петра Порошенка Зеленський шукає, як уникнути теледебатів. І ось йму здалося, що він винайшов ефектний вихід.

Після тримісячної виборчої кампанії нард визначив двох фіналістів. Тепер двобій між ними дасть остаточного переможця за президентський пост.

Зеленський уникає публічних виступів в якості кандидата на посаду президента, оскільки його знання в сфері економіки, оборони і дипломатичних відносин України обмежені чи навіть зовсім відсутні. Якщо спеціалісти в цих галузях і журналісти почнуть задавати питання, Зеленський буде безпорадно борсатися, немов кошеня, якого вкинули в ночви з водою.

Між тим виборці вимагають публічних дебатів між Петром Порошеком і Зеленським. Такі дебати передбачені законом, але не є обов’язковими. Претендент, якщо захоче, може їх уникнути і ніякої відповідальності, окрім моральної, за це не понесе. Іти Зеленському на дебати з президентом все одно, що погодитись на шмагання себе перед чесним народом. Навіть фурія московського телеканалу Скабеєва сказала, що Порошенко в дебатах просто «сдует» Зеленского.

Зеленський шукає, як уникнути теледебатів. І ось йму здалося, що він винайшов ефектний вихід. Артист запропонував президенту Петру Порошенку провести передвиборчі дебати на стадіоні НСК «Олімпійський». Про це він заявив у відеозверненні.

«Звертаюся до Петра Порошенка. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, «відморожусь», заховаюсь. Ні, я — це не ви у 2014 році. Я приймаю Ваш виклик», — сказав кандидат у президенти.

Він запросив президента до дебатів на стадіоні НСК «Олімпійський» і з панібратською зухвалістю дав йому на відповідь 24 години. Розрахунок коміка був таким: президент, врахувавши безглуздість ідеї політичних дебатів на стадіониі, йму не відповість. І тоді у артиста буде аргумент: бачите, я пропонував йму зустріч на стадіоні, а він злякався.

Але Петро Порошенко з відповіддю не забарився.

«Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте, будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Але стадіон, так стадіон.

Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу».

Зрозуміти це можна так. Якщо тобі, артисте, хочеться стадіон, президент не проти. Домовляйся з «Олімпійським», плати за оренду, забезпечуй сценою, технікою. До дебатів Порошенко готовий.

Між тим представники НСК "Олімпійський" відповіли на заклик кандидата в президенти Володимира Зеленського про дебати. За словами прес-служби, для організації дебатів з ними ніхто не зв'язувався, і політичні заходи на стадіоні ніхто проводити не буде.

Отже, цей раунд закінчився на користь Порошенка. Зеленський сів на лід. Далі буде.