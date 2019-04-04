Переможці і переможені

Не чекаючи 2 туру президентських виборів, можна сказати, що в черговий раз переміг Путін, рускій мір, Малоросія, і програла Україна, український світ. Путіна влаштовують, як Порошенко, так і Зеленський. Уявімо собі дебати між цими кандидатами: "Ти маріонетка Коломойського. - А ти маріонетка Фірташа. - У тебе хатинка в Ялті. - А в тебе Липецька фабрика..." Порошенко влаштовує Путіна, тому що при ньому 8 тис. українських патріотів потрапили в українські в'язниці, він дав зелене світло в Україні куму Путіна Медведчуку в плані бізнесу, заволодіння телевізійними каналами, політичного проекту, по корупції Україна перегнала Росію. А корупція за словами посла США Пфайфера страшніша за російські танки.

Переміг телевізор громадянина Ізраїлю Коломойського. Колись римський імператор Калігула, щоб принизити сенат, зробив сенатором свого коня. Те саме робить з Україною Коломойський, пропонуючи нам Зеленського. На минулих виборах ще один, очевидно, громадянин Ізраїлю Фірташ благословив на президенство Порошенка. Ця ситуація стає вже українською традицією.

До речі телевізійний ведучий Вересень побачив і позитив у такому результаті першого туру виборів. Мовляв, голосуючи за єврея Зеленського, ми, українці, спростували уявлення про нас у світі, як антисемітську націю, спокутували нашу провину перед євреями за масові вбивства, скоєні нашими національними героями Б. Хмельницьким, Гонтою із Залізняком та іншими. Але це слабка втіха.

Отже, в черговий раз доводиться обирати між злом і злом. На кращий вибір ми, українці, не здатні. На мій погляд "перевагу" слід віддати Зе, тому що це зло, яке ще не вкорінилось на відміну від Порошенка, і його легше можна буде сковирнути в разі негідної поведінки. А Порошенка треба хоча б політично покарати за його злочини, щоб "другим неповадно было".