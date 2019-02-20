Еще одно подтверждение Мегавселенной

На днях в сети появилась информация о том, что наша Вселенная явлется илюзией. И тут хочется в который раз написать: А мы же говорили....
Вот ссылка на информацию в интернете: https://m.znaj.ua/ru/science/224398-svit-navkolo-ilyuziya-vcheni-rozkrili-shokuyuchu-pravdu. Прочтитете об одних из послежних наблюдений.
А здесь можно найти практические ту же информацию, но которую я систематизировал более пяти лет тому назад.
E=mc2 (!)(?) На самом деле (же), математика, которая описывает процессы, происходящие на уровне «квантовой физики», все больше углубляясь в этот... 1
Сейчас как никогда идет «всенародная» ругань «этого правительства», президента с его ад-мини-срацией и т.п., и т.д., прочее......
Хотелось бы снова вернуться к одной из моих публикаций. Ей уже почти два года. Но сегодня в нее не хочется...
Поскольку живем мы с вами, товаришочки, в мире, где исчисление всех происходящих процессов обчисляется иррациональными числами пи да фи, ...
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