Еще одно подтверждение Мегавселенной В который раз находятся публикации самых разных ученых, которые в той или иной степени повторяют, подтверждают и развивают мою мировоззренческую концепцию Мегавселенная

На днях в сети появилась информация о том, что наша Вселенная явлется илюзией. И тут хочется в который раз написать: А мы же говорили....

Вот ссылка на информацию в интернете: https://m.znaj.ua/ru/science/224398-svit-navkolo-ilyuziya-vcheni-rozkrili-shokuyuchu-pravdu. Прочтитете об одних из послежних наблюдений.

А здесь можно найти практические ту же информацию, но которую я систематизировал более пяти лет тому назад.

https://megavselennay.io.ua/