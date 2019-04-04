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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Вчера 11:48155

ІІ тур виборів президента: як повторно змінити місце голосування?

Вибори Президента України 2019

21 квітня 2019 року в Україні відбудеться ІІ тур президентських виборів. Громадяни, які мають намір голосувати не за місцем реєстрації, повинні повторити процедуру зміни місця голосування. В рамках всеукраїнської правопросвітницької кампанії «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!» юстиція Сумщини інформує виборців щодо зазначеної процедури. Так, для зміни місця голосування:

1)    До 15 квітня 2019 року (включно) українці повинні звернутися до органу Державного реєстру виборців:

  • за місцем перебування в день виборів, яке зазначено у заяві або
  • за місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку бажано визначити місцем голосування або
  • за своєю виборчою адресою (адресою реєстрації).

2)    Подати письмову заяву про тимчасову зміну місця голосування (зразок заяви за посиланням – http://bit.do/zrazok).

До 18 квітня 2019 року громадяни можуть змінити місце голосування або внести (змінити) інформацію про себе до списку виборців шляхом подання адміністративного позову про уточнення списку виборців до місцевого загального суду за місцезнаходженням виборчої дільниці.

Документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування:

  • довідка з місця навчання або роботи;
  • посвідчення про відрядження;
  • проїзні документи;
  • договір оренди житла тощо.

Важливо! Виборці, виборча адреса яких знаходиться на окупованій території Донецької й Луганської областей та Автономної Республіки Крим, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

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