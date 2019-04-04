Зе, ты рано похоронил Порошенко На такую мысль наводит онлайн голосование за кандидатов в президенты на сайте https://ukraine-elections.com.ua/election_shortnews/all_news Об этом голосовании я писал ранее в одном из своих блогов.

Так вот, сейчас в указанномом голосовании обнаружилась интересная тенденция. Три дня назад голосование показывало почти трехкратное преимущество Владимира Зеленского над Петром Порошенко. День назад оно стало двукратным. А сегодня после «дебатов» Порошенко с Зеленским на стадионе преимуцщество президента над «котом у мішку» возросло в несколько раз и продолжает расти как на дрожжах.

Публикую результаты голосования по некоторым регионам. Результаты зафиксированы на 22.00 14 апреля.

По городу Киеву: Порошенко – 91%, Зеленский – 8%.

Сумская обл. – Порошенко 74%, Зеленский – 25%.

Закарпатская обл. – Порошенко – 81%, Зеленский – 18%.

Харьковская обл. – Порошенко 84%, Зеленский – 15%.

Кировоградская обл. – Порошенко 82%, Зеленский 17%.

Черниговская обл. – Порошенко 85%, Зеленский 14%.

Луганская обл. – Порошенко 75%, Зеленский 24%.

Обратил внимание на то, что фигляр Зеленский в Сумской области пользуется такой же поддержкой, как и в области сепаратистов – Луганской. Досадно.

Конечно, это голосование не есть репрезентативным, оно только показывает тенденцию увеличения поддержки Порошенко и падение рейтинга Зеленского. Насколько велика сейчас разница в рейтингах двух кандидатов в президенты, может показать опрос какого-нибудь авторитетного социологического центра.

Такие опросы заказывают команды обоих кандидатов, но предавать их огласке соццентры могут только по разрешению заказчика. Очевидно, результаты, полученные социологами, не очень приятны для заказчиков и они не заинтересованы в их публикации.