Майже 400 тисяч гривень сплатила фірма за виконавчим провадженням Державна виконавча служба постійно тримає на контролі порядок виконання рішення судів і фіскальних органів. Працювати доводиться з різними сумами і вживати різних заходів.

Наприклад, у Ромнах, у результаті направлення державним виконавцем боржнику – юридичній особі, постанови про відкриття виконавчого провадження та конструктивної розмови з поясненням до чого це може призвести, на користь фізичної особи стягнуто борг в сумі понад 18 тисяч гривень.

З іншого боржника у тих же Ромнах в результаті вжитих держаним виконавцем заходів примусового виконання із заробітної плати боржника на користь держави стягнуто штраф в сумі 10 тисяч 200 гривень.

Подібна ситуація склалася і в жителя Недригайлова. Коли він дізнався про направлену за місцем роботи постанову державного виконавця, йому стало ніяково перед колегами, тому він швиденько погасив борг.

Вдалося стягнути значні суми на користь державної фіскальної служби та суб’єкта господарювання і виконавцям міста Суми. Проаналізувавши джерела доходів боржника, було накладено арешт на кошти та майно, і таким чином боржник сплатив належні майже 400 тисяч гривень.

Ситуації, вирішені завдяки державним виконавцям, ще й поповнили бюджет держави майже на 50 тисяч гривень за рахунок виконавчого збору.