Президентські вибори? Не цікаво… Сумські сайти практично нічого не пишуть про кандидатів у Президенти. Такими є результати моніторингу, проведеного Інститутом масової інформації.

ІМІ промоніторив контент найбільших за аудиторією інтернет-ЗМІ Сумської області* з 5 по 11 квітня, і проаналізував, як - нейтрально, позитивно або негативно - сумські онлайн-медіа висвітлюють діяльність кандидатів у Президенти України.

Однак за вказаний період на десяти регіональних сайтах з’явилося лише три новини, які стосувалися діяльності кандидатів, що вийшли у другий тур.

Так, у двох матеріалах згадувався кандидат Володимир Зеленський. Сайт 0542.ua повідомив, що Зеленский позвал Тимошенко арбитром на дебатах. А RegioNews-Суми передрукував новину Страна.ua Подробности исчезновения друга Зеленского – Манжосова. Тональність обох матеріалів – нейтральна, без надання переваги кандидату чи невмотивованої критики опонента.

Натомість ще один матеріал, не дивлячись на оманливий заголовок, містить критику кандидата Петра Порошенка. Шостка.Инфо в публікації Известный шосткинский боксер назвал Зеленского пацаном из ТВ-шоу для умственно отсталых написав про пост у Фейсбук боксера Івана Редкача, де той висловлює думку, що Порошенко протягом свого президентського терміну робив щось «дуже не так», якщо програє вибори актору з телевізійного шоу.

Кандидати в президенти згадувалися ще у кількох публікаціях, але лише у загальному контексті виборів. Так, сайт The Sumy Post написав про офіційні результати першого туру, оприлюднені ЦВК, приміром, До уваги сумчан: ЦВК офіційно оприлюднила результати 1-го туру виборів президента. «Сумські дебати» додали до цієї інформації електоральні симпатії жителів Сумської області в тексті «Сумщина: остаточні результати виборів та електоральні симпатії регіону», а 0542.ua проінформував про результати опитування, проведеного на сайті: «Опрос: кого сумчане поддержат во втором туре президентских выборов».

Цікаво, що сумські сайти продемонстрували низький рівень висвітлення не лише виборів, а і взагалі політичних процесів. Так, згідно дослідження ІМІ, проведеного в 10 регіонах України в лютому цього року, новини про політику складають 11% усіх публікацій в онлайн-медіа. На Сумщині ж цього показника сягнув лише сайт 0542.ua, а в середньому політичні новини становлять менше 8% від загальної кількості новин сумських онлайн-ресурсів.

На думку керівників медіа, низький рівень висвітлення виборчих процесів пов’язаний з тим, що президентські вибори є загальноукраїнськими, а вони намагаються писати більше про місцеві події.

«Регіональний сайт висвітлює регіональні події, – розповіла редакторка Sumy.Today Олена Адаменко. – Більшість наших новин стосується подій, які відбуваються в області. 70-80% – новини з обласного центра. Зараз вибори президентські, це більш стосується центральних ЗМІ».

«Якщо щось відбувається в нашій місцевій політиці – обласна рада посварилася з міською, чи міський голова виступив зі звітом про свою діяльність, ми це висвітлюємо, як і інші сумські сайти. А якщо немає сумської прив’язки, то я особисто не бачу сенсу давати ці новини. Хоча новини ОПОРИ ми розміщуємо – усі матеріали, які вони дають про перебіг виборів, ми друкуємо. Але, знову ж таки, там є місцева прив’язка», – пояснила Олена Адаменко.

Погоджується з нею і редактор The Sumy Post Олег Геренко. «Щодо президентських виборів інформації достатньо на загальноукраїнських ресурсах. І самі кандидати зосереджуються на центральних мас-медіа – як телевізійних каналах, так і онлайн-медіа», - вважає він. Крім слабкої наближеності виборчих процесів до інтересів місцевих жителів, на думку Олега Геренка, є й інша проблема – низький фах місцевих журналістів. «Для того, щоб висвітлювати політичні події, потрібна фахова журналістика. А з цим є проблема. Щоб писати про політику, як і про будь-яку специфічну сферу, треба бути обізнаним і мати певний досвід. А таких журналістів у нас в регіоні не вистачає», - резюмував редактор.

Олексій Захарченко, регіональний представник ІМІ у Сумській області

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*Аналізувалися такі онлайн-ЗМІ: Данкор онлайн, 0542.ua, Сумські дебати, Sumy.Today, The Sumy Post, RegioNews-Суми, Спецкор, Xpress, Неделя, Шостка.Инфо.