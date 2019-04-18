Сучасний, зручний, без черг та необхідності повторного відвідування – на Сумщині вже четвертий місяць поспіль працює офіс європейського зразка Центр виконання рішень. За цей час в ньому було прийнято1400 громадян.
Нагадаємо, що Центрвиконання рішень забезпечує:
- прийняття документів про примусове виконання рішень та інших документів виконавчого провадження за принципом екстериторіальності;
- надання відомостей сторонам щодо виконавчих впроваджень у межах усієї території України;
- ознайомлення сторін з матеріалами виконавчого впровадження;
- надання допомоги в оформленні документів;
- надання інформаційної допомоги та консультацій;
- електронні сервіси (онлайн-оплата боржником заборгованості, електронна комунікація, QR-код тощо);
- зручність, комфортність, прозорість за принципом «єдиного вікна», якісні та належні умови прийому громадян.
Консультація за телефоном (0542) 655-545.