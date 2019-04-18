Центр виконання рішень

Сучасний, зручний, без черг та необхідності повторного відвідування – на Сумщині вже четвертий місяць поспіль працює офіс європейського зразка Центр виконання рішень. За цей час в ньому було прийнято1400 громадян.

Нагадаємо, що Центрвиконання рішень забезпечує:

прийняття документів про примусове виконання рішень та інших документів виконавчого провадження за принципом екстериторіальності;

надання відомостей сторонам щодо виконавчих впроваджень у межах усієї території України;

ознайомлення сторін з матеріалами виконавчого впровадження;

надання допомоги в оформленні документів;

надання інформаційної допомоги та консультацій;

електронні сервіси (онлайн-оплата боржником заборгованості, електронна комунікація, QR-код тощо);

зручність, комфортність, прозорість за принципом «єдиного вікна», якісні та належні умови прийому громадян.

Консультація за телефоном (0542) 655-545.