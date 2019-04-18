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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
25.04.2019 14:33190

Центр виконання рішень

Сучасний, зручний, без черг та необхідності повторного відвідування – на Сумщині вже четвертий місяць поспіль працює офіс європейського зразка Центр виконання рішень. За цей час в ньому було прийнято1400 громадян.

Нагадаємо, що Центрвиконання рішень забезпечує:

  • прийняття документів про примусове виконання рішень та інших документів виконавчого провадження за принципом екстериторіальності;
  • надання відомостей сторонам щодо виконавчих впроваджень у межах усієї території України;
  • ознайомлення сторін з матеріалами виконавчого впровадження;
  • надання допомоги в оформленні документів;
  • надання інформаційної допомоги та консультацій;
  • електронні сервіси (онлайн-оплата боржником заборгованості, електронна комунікація, QR-код тощо);
  • зручність, комфортність, прозорість за принципом «єдиного вікна», якісні та належні умови прийому громадян.

Консультація за телефоном (0542) 655-545.

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Право Центр виконання рішень
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